Etentjes in bootje op Kempens Kanaal zijn succes: “Zoveel interesse dat we wachtlijst moeten aanleggen” Jurgen Geyselings

26 augustus 2020

18u16 1 Herentals De De Boat BQ’s , de bootjes op het Kempens Kanaal waarin je met je bubbel kan eten, zijn een groot succes. Omdat er zoveel interesse is, heeft organisator Production Pirates besloten om de capaciteit van het concept op te drijven.

De Boat BQ’s dobberen sind vorige week rond op het Kempens Kanaal in Herentals. De boekingen stromen binnen bij Production Pirates, het productiehuis achter het concept. “Op slechts drie dagen waren alle vaarten op vrijdag en zaterdag in zowel het laatste weekend van augustus als gans september volledig uitverkocht en moesten we een wachtlijst aanleggen”, vertelt Herenthoutenaar David Stuyck van Production Pirates. Op de Boat BQ kan men in een bubbel van maximum zes personen genieten van een kwaliteitsvolle barbecue terwijl men rustig rondvaart op het idyllische Kempens Kanaal. Voor het eten rekent Boat BQ op de heren van Smaakmakers uit Olen. Deze barbecuespecialisten werden in 2018 nog Europees kampioen met hun kunsten op de barbecue. Iedereen kan het ronde bootje besturen: een vaarbewijs is niet verplicht. De snelheid waarmee het zich over het water beweegt is dan ook amper 5 kilometer per uur.

Omdat de aanvragen voor het unieke concept bleven binnenstromen werkt men in het atelier van Production Pirates dag en nacht aan een extra boot. De laatste hand wordt hieraan gelegd: nog een beetje sleutelen, de houten tafel erop met daarbovenop de gasbarbecue en de extra Boat BQ kan het Herentalse water op. “Als alles volgens planning verloopt, kan deze vrijdag het kanaal al op”, klinkt het verder. “Alle aanvragen voor één van de vaarten kunnen alvast ingevuld worden op de website.”

Noodscenario

Achter de schermen hebben de organisatoren al volop aan een noodscenario voor extreem slecht weer gewerkt. “We gaan overdekte transparante bubbels creëren op de oever om zo onze klanten op een droge en toch nog unieke manier te kunnen laten genieten van hun etentje met een prachtig zicht op het Kempens kanaal”, laat Stuyck weten. “We blijven er echt alles aan doen om onze bezoekers een unieke ervaring mee te geven, in alle mogelijke weersomstandigheden.” Nog tot november dobberen de Boat BQ’s rond op het Herentalse water tussen de nieuwe fietsersbrug boven het Kempens Kanaal en de brug aan Prima Lux.