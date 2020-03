Erfgoeddag wordt jaar uitgesteld Jurgen Geyselings

24 maart 2020

12u03 0 Herentals De Erfgoeddag 2020, die zou plaatsvinden op zaterdag 25 en zondag 26 april, wordt een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Op Erfgoeddag laat de culturele erfgoedsector zich van zijn beste kant zien: honderden archieven, musea, erfgoedbibliotheken, documentatiecentra, families, heemkundige kringen en talloze andere vrijwilligersorganisaties tonen die dag hun collectie en werking.

Jaar uitstel

“De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot” klinkt het bij de organisatie. “Toch zijn de voorbereidingen voor deze editie, in het teken van ‘De Nacht’, niet verloren. We verschuiven de Erfgoeddag gewoon naar zaterdag 24 en zondag 25 april 2021.”

Ingrijpende beslissing

Net zoals de rest van de wereld volgt FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed de coronacrisis op de voet. “Het spreekt voor zich dat het welzijn van de tienduizenden bezoekers en de meer dan 615 erfgoedorganisaties primeert”, klinkt het.

Erfgoeddag 2021

In nauw overleg met betrokkenen uit de cultureel-erfgoedsector heeft de organisatie beslist om het thema van dit jaar, ‘De Nacht’ in 2021 te hernemen. “Het voorgestelde thema van 2021, Onderwijs, wordt verschoven”, klinkt het.

De activiteiten van Erfgoeddag zouden dit jaar in onze regio plaatsgevonden hebben in Grobbendonk, Herentals, Olen, Vorselaar, Berlaar, Heist op den Berg, Lier, Nijlen en Putte. Via www.faro.be/erfgoeddag en de diverse socialemediakanalen kan je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.