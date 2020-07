Enkele gewijzigde verkeersmaatregelen zijn van kracht tijdens de Keizerskoers van maandag Jurgen Geyselings

10u40 0 Herentals Maandag vindt in Morkhoven bij Herentals de Keizerskoers plaatst. Hiervoor zullen op en rond het parcours enkele tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn.

De Keizerskoers voor elites en beloften vindt plaats op maandag 27 juli. De wedstrijd start om 18 uur en zal eindigen rond 21 uur. Op het parcours zijn enkele tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn. Zo gelden er parkeerverboden op het Statieplein, aan café New Jeffreys en op het ganse parcours dat loopt via Molenstraat, Wiekevorstseweg, Berteneinde, Broekhoven, Goorstraat, Goorven, Rooiveld, Strateneinde, Ter Voort, Voortkapelseweg, Hoogton, Witbos en Morkhovenseweg.

Tussen 12 uur en 23 uur wordt de Verbindingsstraat autovrij gemaakt. Vanaf 17 uur tot 22 uur geldt er op het parcours eéénrichtingsverkeer in de richting van de koers uiteraard. Verder zullen er op alle kruispunten agenten of seingevers staan om het verkeer in goede banen te leiden.

De koers is een organisatie van vzw GP Rik Van Looy, dewelke dan ook oproept aan iedereen om zich aan de veiligheidsregels te houden.