En jawel: Tourwinnaar Egan Bernal komt naar Herentals Toon Verheijen

30 juli 2019

19u26 0 Herentals De organisatie van het na-Tourcriterium van Herentals heeft niemand minder dan de Tourwinnaar Egan Bernal kunnen strikken voor aanstaande donderdag. Ook zijn luitenant Castroviejo komt mee. Woensdag volgt nog een internationale naam die een rit heeft gewonnen in de Tour. “We zijn enorm trots op deze affiche”, zegt PR-verantwoordelijke Bart Timperman.

Thomas De Gendt en Dylan Teuns hadden al toegezegd, net als Xandro Meurisse. De Belgische smaakmakers dus van de laatste Ronde van Frankrijk. Wout Van Aert had ook getekend, maar zijn lelijke val en maandenlange revalidatie gooiden roet in het eten. “Eerlijk: het werd ons toen een beetje zwart voor de ogen”, lacht Bart Timperman. “Al weten we dat het natuurlijk veel erger is voor Wout dan voor ons. Maar dinsdag kregen we het verlossende nieuws dat Bernal wilde komen.” Ook Maarten Wijnants en Cees Bol tekenen present net als Zdenek Stybar (die de Tour niet reed, red.).

Feesteditie

Herentals Fiets & Feest lijkt op die manier elke feesteditie een extra toets te geven. Op de tiende editie was het Vincenzo Nibali die in Herentals kwam rijden en nu dus de jonge Colombiaan Bernal samen met zijn opperluitenant Jonathan Castroviejo voor de vijftiende editie.

“We geven toe dat het een beetje een natte droom is die uitkomt”, lacht voorzitter Charles Van de Wouwer. “Vooral omdat we volledig op vrijwilligers draaien en we geen stadsbestuur of een partner hebben die de gele trui betaalt is dit evident. Uiteraard zijn we al onze sponsors ook dankbaar. Want zij zorgen er mee voor dat we dit kunnen realiseren.”

Mooiste affiche ooit

Is dit de mooiste affiche ooit ? “Goh, misschien toch wel. We hebben zowat alle Belgische namen die iets hebben gedaan in de Tour aan de start”, zegt Bart Timperman. “Dus ja, samen met de gele trui en zijn luitenant kunnen we misschien wel spreken van de mooiste ooit. Ik kan de wielerliefhebber alleen maar aanraden om zeker te komen”, stelt Bart Timperman.

“Alle kenners zijn het er over eens dat deze jonge Colombiaan het potentieel heeft om het komende decennium een heel grote slokop te worden qua Tourzeges. Maar ik betwijfel of hij buiten de Tour vaak in Vlaanderen te zine zal zijn. Dat hij dit jaar wil meerijden is voor ons een grote meevaller. Wie weet kan of mag hij de volgend jaren geen criteriums rijden.”

Naast Bernal komt ook zijn luitenant Castroviejo mee. “Wie de Tour volgde weet dat hij één van de grote pionnen is in de strategie van Team Ineos tijdens de bergritten”, besluit voorzitter Charles Van de Wouwer. “Zonder renners van dit grote kaliber die zich volop geven in de vele beklimmingen, wint niemand een Tour. Het siert de Tourwinnaar dat hij op deze manier één van zijn helpers ook onder de aandacht wil brengen.”

Stig

De organisatie hoopt woensdagmorgen nog één buitenlandse renner uit de Tour te kunnen aankondigen. De organisatie roept de bevolking ook op om massaal langs het parcours te staan tijdens de ereronde van Stig Broeckx. De voorstelling van de renners start donderdag om 18.30 uur. Het na-Tourcriterium zelf start om 19.30 uur.