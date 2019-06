Elfde jaargang van ‘De Preekstoel’ Jef Tegenbos

27 juni 2019

In de Sint-Waldetrudiskerk van Herentals gaat op dinsdag 2 juli een nieuw seizoen van ‘De Preekstoel’ van start. Elke dinsdagavond van de maanden juli en augustus, komt er iemand vanop de preekstoel vertellen wat het voor hem of haar betekent als hij of zij zegt: ‘Ik ben christelijk gelovig’. Dat leverde in het verleden veel menselijke en straffe verhalen op. Vorig jaar waren er tijdens de tiende jaargang wekelijks een paar honderd aanwezigen. Voor de spreker is het vaak de eerste keer dat hij of zij op een preekstoel staat.

Radiomaker Mark Janssens is de eerste gast van de elfde jaargang. Hij gelooft dat schoonheid en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De avond begint wekelijks om 19.30 uur met een orgelconcert. Om 20 uur is de beurt aan de centrale gast(e) die een half uur krijgt. Na afloop wordt iedereen in de tuin van de voormalige dekenij, naast de kerk, uitgenodigd om bij een drankje met de centrale gast na te praten. De toegang is gratis.

Karlijn Demasure (9 juli), Albert de Ghellinck (16 juli), Griet Smaers (23 juli) en Anaïs Fayt (30 juli) zijn de andere gasten in juli. De avond is een organisatie van Heilige Huisjes. Info: www.heiligehuisjes.be.