Eerstelijnszone Middenkempen voorziet psychische ondersteuning via callcenter Wouter Demuynck

29 april 2020

14u25 0 Herentals De Eerstelijnszone Middenkempen heeft een gratis telefoonhulplijn opgestart voor mensen die in deze moeilijke tijden nood hebben aan psychische ondersteuning. Een medewerker van het callcenter in het administratief centrum van Herentals vangt de mensen op en brengt hen in contact met een psycholoog.

Op het gratis telefoonnummer 0800-35 2 46 van Eerstelijnszone Middenkempen - een samenwerking tussen de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar, zorgverleners en welzijnsorganisaties - kunnen alle inwoners uit de zone terecht met hun psychische zorgnood.

“De kwaliteit van leven staat vandaag voor velen onder druk. Door de huidige maatregelen zijn heel wat mensen erg geïsoleerd, verhoogt het gevoel van angst, is er stress… Het is belangrijk om mensen de mogelijkheid te kunnen bieden om met deze gevoelens te leren omgaan door hen handvatten te geven in hun persoonlijke situatie”, zegt dokter Stefan Teughels, voorzitter van de Eerstelijnszone.

Makkelijk toegankelijke hulplijn

In het callcenter in het administratief centrum zal een medewerker de bellers opvangen en hen, via videobellen of telefoon, in contact brengen met een psycholoog. “Als lokale besturen vinden we het belangrijk om aan onze inwoners die het moeilijk met zichzelf hebben een makkelijk toegankelijke en professionele hulplijn aan te reiken zodat ze deze crisissituatie beter aan kunnen om zo positief om te gaan met hun gedachten en gevoelens. Als je een langdurig traject nodig hebt, zoekt de psycholoog mee naar een geschikt aanbod”, aldus Peter Bellens, lid van het dagelijks bestuur van de Eerstelijnszone en voorzitter van Neteland zorg en welzijn.