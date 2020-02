Eerste sneeuw dwarrelt neer in de Kempen Wouter Demuynck

27 februari 2020

18u48 0 Herentals We hebben er tot eind februari op moeten wachten, maar de eerste sneeuw in Kempen was donderdagnamiddag een feit. Dat zorgde voor enkele idyllische plaatjes.

Van Herselt tot Hoogstraten: in de hele Kempen dwarrelde donderdagnamiddag de sneeuw neer. Op de meeste plaatsen bleef de sneeuw ook liggen. In de rest van de provincie Antwerpen was het net dat tikkeltje te warm voor een sneeuwlaag.

De sneeuwval zorgde ook voor een lastige avondspits. Wegens het risico op gladheid werd de maximumsnelheid op de E313 verlaagd naar 70 km/u.

