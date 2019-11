Eerste Kempense shop-in-shop van Telenet vestigt zich bij Elektromic Helsen Wouter Demuynck

12 november 2019

15u26 1 Herentals Het Herentalse Telenet Center, dat onderdak vindt bij Elektromic Helsen/ZEB aan het Eilandje, is sinds deze week omgevormd tot de eerste shop-in-shop van Telenet in de Kempen. Vroeger was er enkel een kleinere Telenet-hoek, maar nu is er dus een hele aparte afdeling.

De volledig apart ingerichte afdeling heeft verschillende belevingspunten. Je kan in een comfortabele zetel het volledige entertainmentaanbod ontdekken of aan de smartphonedesk de nieuwste modellen uitproberen.

Businesscorner

Voor ondernemers werd een aparte businesscorner ingericht. “Omdat de noden van zelfstandigen en ondernemers telkens anders zijn, werken we volledig op maat”, vertelt Christine Govaert van Telent Center Kempen. “Daarom is het belangrijk om in alle rust na te gaan welke ondersteuning op vlak van internet en telefonie het meest aangewezen is. We bieden uiterst persoonlijke hulp en werken met een aanspreekpunt voor onze businessklanten.”

Grote keuze

Het vernieuwde Telenet Center bevindt zich in de toonzaal van Elektromic Helsen/ZEB aan het Eilandje. “Niet alleen het vernieuwende concept, maar ook de locatie is een grote troef”, meent Govaert. “De winkel is vlot bereikbaar en er is een ruime gratis parking voor de deur. Daarnaast hebben we met een aanvullend aanbod aan laptops, computers, audio en tv-toestellen een zeer grote keuze van toestellen in voorraad.” Tijdens de openingsweek van dinsdag 12 tot en met zaterdag 16 november worden bezoekers extra in de watten gelegd. Naast een hapje en een drankje krijgt elke bezoeker ook een gratis rookmelder. Wie zijn meest recente telecomfactuur meebrengt, krijgt een gratis simulatie van de kostprijs en vrijblijvend advies hoe dat verbeterd kan worden.