Eerste Herentalse klimaatmars brengt 200 jongeren op de been Wouter Demuynck

24 mei 2019

19u03 6 Herentals Naar aanleiding van de tweede Global Strike for Future vond in Herentals voor de eerste keer een klimaatmars plaats. De oproep om te spijbelen voor het klimaat viel duidelijk niet in dovemansoren, want een 200-tal leerlingen, alsook enkele ‘Grootouders voor het Klimaat’, tekenden present.

Tijdens de eerste wereldwijde Global Strike for Future op 15 maart was er van een klimaatbetoging in de Kempen geen sprake. Daar moest voor de tweede editie verandering in komen, vond Tist Liekens (17), een van de organisatoren. “Samen met een zestal mensen die ook regelmatig in Brussel betoogd hebben, hebben we de mars georganiseerd en berichten verspreid op Facebook”, aldus Tist, die zelf al zo’n 15 keer aan een klimaatmars in Brussel heeft deelgenomen.

De mars startte om 13 uur aan het Begijnhofpark om dan twee uur later te eindigen aan de Lakenhal. Met 200 jongeren die kwamen opdagen was de mars meer dan geslaagd. “Zeker als je ziet dat de eerste mars in Antwerpen maar 300 jongeren lokte, dan hebben het er goed van af gebracht. Onze boodschap is vooral: tegen 2030 moeten we een CO2-reductie van 50% halen, maar dat zal niet lukken als we zo verder doen.”

Het is niet toevallig dat Tist Liekens een van de organisatoren van de klimaatmars in Herentals is. Hij zit immers bij de leiding van JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu, red.) Neteland, een jeugdbeweging die zich inzet voor milieu en natuurstudie. Daarnaast zit hij momenteel in het zesde jaar biotechnische wetenschappen aan kOsh en gaat hij volgend jaar biologie studeren. Zijn middelbare school kneep alvast een oogje dicht voor de klimaatmars. “De leerlingen mochten spijbelen als de ouders daarvoor de toestemming gaven. We waren dan wel nog onwettig afwezig, maar krijgen geen straf. In de voormiddag ben ik wel naar school geweest en zelfs na de mars ben ik nog teruggegaan”, besluit Liekens.