Eerste generatie CIEZO-verpleegkundigen studeren af Toon Verheijen

02 juli 2020

18u51 0 Herentals De eerste generatie afgestudeerde HBO5-verpleegkundigen van CIEZO Herentals glunderen. Ze tonen trots hun diploma van algemeen gegradueerde verpleegkundige waarmee ze overal in de zorg aan de slag kunnen. Ze zijn de eerste generatie die afstudeert.

HIVSET heeft een paar jaar geleden de CIEZO’s gelanceerd: centra voor innovatieve externe zorgopleidingen. Het eerste centrum ging van start in WZC Vogelzang in Herentals dat de eerste twee jaren van de opleiding HBO5-verpleegkunde aanbood. Door het overweldigend succes werden niet alleen de CIEZO’s uitgebreid naar Mol, Hoogstraten en Zoersel, maar werd ook besloten dat voortaan in CIEZO Herentals de volledige opleiding kon afgerond worden.

Enthousiast

De leerlingen zelf reageren in elk geval enthousiast en zijn blij dat ze hopelijk snel ergens aan de slag kunnen. “ De afgelopen drie jaren waren super’”, zeggen ze. “De docenten volgen je op de voet. Het was ook enorm leerzaam om samen te werken met de collega’s van het woonzorgcentrum Vogelzang. Ook de docenten zelf zijn tevreden. “Het is enorm fijn om als klein docententeam gedurende deze drie jaar deze studenten mee te mogen begeleiden tot professionele verpleegkundigen”, zegt Bieke Hannes. “We zien hen openbloeien en we kunnen direct inspelen op hun vragen. Het schoolse verdwijnt ook.”

Kwaliteit

Ook directeur Daniël Leeten is blij dat hij enkele jaren geleden met de CIEZO’s gestart is. “De samenwerking tussen CIEZO, het wzc Vogelzang en AZ Herentals zorgt voor een maximale kwaliteit van de opleiding. De opleiding is echt gericht op competenties die in de zorgsector nodig zijn.”