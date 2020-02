Eerste drie kilometer van nieuwe fietsostrade tussen Herentals en Balen is klaar Toon Verheijen

15 februari 2020

20u13 24 Herentals De eerste drie kilometer van de 36 kilometer lange fietsostrade F105 Herentals-Balen is klaar. Op grondgebied Geel fiets je voortaan over een verlichte fietsweg naast spoorlijn 15. Het fietspad is aangelegd tussen de Langstraat en Rauwelkoven en kostte zo’n twee miljoen euro.

“Momenteel zijn ook de werken aan de vijf kilometer lange fietsweg tussen Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol volop aan de gang”, zegt Luk Lemmens (N-VA) van de provincie Antwerpen. “Nog dit jaar start de aannemer met de aanleg van de fietsweg tussen het kanaal Bocholt-Herentals en Meirenstraat in Olen. Over een jaar is meer dan de helft van deze fietsostrade afgewerkt.”

Telpaal

Ter hoogte van de fietstunnel staat ook een fietstelpaal. “De provincie Antwerpen telt op vaste locaties, waaronder voortaan ook aan de fietstunnel in Rauwelkoven. Zo weten we voor al deze tellers hoeveel fietsers er per rijrichting passeren per kwartier, uur, dag, op werkdagen of zondagen. Deze vaste tellers geven waardevolle informatie voor het bepalen van een evolutie of trend”, aldus Luk Lemmens nog. “

Dertig miljoen

De keuze voor de fietsostrade Herentals-Balen is weldoordacht. De fietsostrade F105 loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. Het totale kostenplaatje bedraagt meer dan 30 miljoen euro waarvan 9 miljoen euro voor twee fietstunnels en negen fietsbruggen. De fietstunnel onder de R14, de ring rond Geel, kostte 1,4 miljoen euro. Voor de bouw van de fietstunnel kreeg de provincie Antwerpen 632.000 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 600.000 euro van de Vlaamse overheid.