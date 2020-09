Ecohuis lanceert ‘Brensj’, mobiele units met dienstverlening op maat: “Ideaal voor thuiswerkers of mensen die hun oude dag dichtbij hun kinderen willen doorbrengen” Wouter Demuynck

18 september 2020

17u22 0 Herentals Het Herentalse bouwbedrijf Ecohuis pakt in het jaar dat het haar 20ste verjaardag viert uit met een gloednieuw concept. De ‘Brensj’ is een mobiele eco-unit die voor verschillende doeleinden kan ingezet worden - zorgbehoevende ouders kunnen bijvoorbeeld in de tuin van hun kinderen wonen en thuiswerkers kunnen zo aan de slag in hun eigen kantoor. Uniek is dat er aan een maandelijkse kostprijs dienstverlening op maat, gaande van ... , kan verleend worden.

Bouwbedrijf Ecohuis, in 2000 opgericht door Danny Haest, ontwikkelt en vervaardigt energiezuinige houtskeletwoningen. In 2015 richtte Ecohuis de dochteronderneming Renopact op en vorig jaar nam het bedrijf het Maldegemse Primabouw over. Vandaag stelt Ecohuis 75 medewerkers tewerk, vorige maand nog werkte de houtskeletbouwer zijn 1.000ste woning af. De ‘Brensj’ is de volgende stap in de groei van het bedrijf en speelt in op de noden van anno 2020.

Maatschappelijke noden

“We bestaan dit jaar 20 jaar en de komende 20 jaar willen we verder kijken en inzetten op innovatie. We hebben gekeken wat de maatschappelijke noden zijn qua wonen en werken en we zien dat we met Brensj een oplossing kunnen bieden. Zeker nu er met corona heel veel van thuis uit wordt gewerkt, kan een kantoorunit een oplossing bieden”, zegt Leen Beke, innovatiemanager bij Ecohuis.

“Dat unit is modulair, gaande van één tot vier modules, en kan altijd verplaatst worden aangezien hij niet verankerd is in de bodem. Zo’n werkunit kan een oplossing zijn voor particulieren, maar ook voor bedrijven die er hun mensen willen vestigen. Naast het kantoorunit kan je ook een mobiele zorgwoning kopen of huren. Op die manier kunnen mensen hun oude dag in de omgeving van hun kinderen doorbrengen.”

De units zijn bovendien zo ecologisch mogelijk vervaardigd. “We hebben ze maximaal circulair gemaakt, zodat we alle materialen - zowel binnen als buiten - op een of andere manier kunnen hergebruiken. Daarnaast streven we ernaar om de units zo energieduurzaam mogelijk te maken.”

Dienstverlening op maat

Ecohuis is niet het eerste bouwbedrijf dat zulke mobiele units aanbiedt. Wat wel uniek is, is de dienstverlening op maat. “We hebben een heel ecosysteem van partners - zoals Bar d’Office, Digitale Woonassistent en domoticapartners Link-it - die eigenlijk alles in handen hebben om de klant te ontzorgen. Als een bedrijf een kantoorunit ter beschikking stelt van zijn medewerkers, dan gaan wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze via een app een werkplek of vergaderzaal kunnen reserveren. In tijden van corona kan alles ook ontsmet worden, is er administratieve ondersteuning en ook een virtuele receptie is mogelijk”, vervolgt Beke.

“Wat de zorgwoningen betreft, is er de mogelijkheid om het zorgpakket te laten meegroeien met je behoeften. Je hoeft niet vanaf dag één in te stappen op het hele pakket. Het kan dat je voorlopig enkel 24 op 24 uur bereikbaarheid wilt hebben. Als je op lange termijn maaltijden aan huis of poetshulp wil, dan kan dat ook. De dienstverlening is perfect op maat van de zorgen die je op dat ogenblik hebt.”

Voor de dienstverlening op maat betaal je een maandelijkse kostprijs, maar je kan de units ook gewoon huren of kopen zonder de bijkomende dienstverlening. Een unit kopen kan vanaf 45.000 euro, de huurformules worden momenteel nog uitgewerkt.

Vergunning

Het Herentalse bouwbedrijf raadt wel aan om, alvorens een eco-unit te kopen of te huren, te horen bij de gemeente of stad wat de mogelijkheden zijn. “In een aantal gemeenten kan zo’n zorgwoning perfect heel snel geplaatst worden, in een aantal andere gemeenten is dit niet zo evident. Het is daarom belangrijk om eerst bij je gemeente te luisteren. Er beweegt wel veel qua vergunningen. De wetgever is volop zaken aan het uitwerken omdat men voelt dat het zo actueel is en men voelt dat er oplossingen moeten komen.”