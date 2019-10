Echtpaar schuldig aan kunstdiefstal: vijf schilderijen van Kurt Peiser gestolen en (onder de prijs) verkocht Jef Van Nooten

15 oktober 2019

19u51 3 Herentals Een echtpaar uit Herentals is tot een celstraf van 6 maanden met uitstel veroordeeld voor de diefstal van vijf schilderijen van schilder Kurt Peiser. De zestigers beweerden dat ze de schilderijen gekregen hadden van de overleden eigenaar, maar dat gelooft de correctionele rechtbank niet.

De 65-jarige L.G. en zijn echtgenote M.L. (67) uit Herentals stonden vorige maand terecht voor de diefstal van vijf schilderijen. De schilderijen waren van de hand van schilder Kurt Peiser en eigendom van de Herentalse kunsthandelaar Ronald Luyten. De schilderijen zouden na het overlijden van Ronald Luyten naar het Jakob Smitsmuseum in Mol gaan, maar na de dood van Luyten in mei 2017 waren de vijf schilderijen verdwenen. Nochtans moesten ze volgens de boekhouding van Ronald Luyten nog altijd in zijn bezit zijn.

Onderzoek wees uit dat L.G. en M.L. de schilderijen een paar dagen na de dood van Ronald Luyten verkocht hebben. Voor amper 2.500 euro terwijl de schilderijen bijna 16.000 euro waard waren.

Het koppel was bevriend met Luyten. Ze beweerden dat ze de schilderijen van Ronald Luyten zelf gekregen hadden, kort voor zijn dood. Maar dat was volgens vrienden en collega-kunsthandelaars van Ronald Luyten onmogelijk. Luyten zou nooit zo’n vijf belangrijke kunstwerken wegschenken. “Bovendien was hij een pietje-precies, en hield hij een gedetailleerde boekhouding bij. De inschrijving van de werken werd daarin vermeld, maar een uitschrijving ontbrak. De beklaagden hebben ook geen enkel bewijs van de schenking, geen akte, niets”, pleitte de advocate van het Jakob Smitsmuseum vorige maand.

Ook de rechter gelooft nu niet dat er een schenking is geweest, en acht het koppel schuldig aan diefstal. Ze worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel.