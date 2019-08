E313 volledig versperd door zwaar ongeval in Herentals Jef Van Nooten

23 augustus 2019

09u46 0 Herentals Het verkeer dat via de E313 van Antwerpen naar Hasselt wil, moet rekening houden met een grote vertraging. Door een zwaar verkeersongeval in Herentals-West is de snelweg richting Hasselt volledig versperd.

Vrijdagochtend gebeurde eerst een kleiner ongeval waarbij twee rijstroken versperd raakten. Dat ongeval veroorzaakte een file. Even later is anderhalve kilometer verderop dan een zwaar verkeersongeval gebeurd in de staart van de file. Twee vrachtwagens en een bestelwagen botsten er op elkaar. Over eventuele slachtoffers is er nog geen duidelijkheid.

Het duurt wellicht enkele uren voordat de rijbaan weer vrij is gemaakt. Alle verkeer moet de snelweg verlaten in Ranst en daar de E34 nemen in de richting van Nederland. Ook de oprit Massenhoven richting Hasselt is tijdelijk afgesloten.