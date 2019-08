E313 richting Hasselt tijdlang volledig versperd door zwaar ongeval in Herentals ADN

23 augustus 2019

09u29

Bron: Belga 60 Herentals De E313 is deze ochtend volledig versperd geraakt richting Hasselt door een ernstig ongeval ter hoogte van Herentals-West. Intussen is de weg opnieuw vrij, maar de afhandeling duurde lang aangezien de materiële schade groot was.

Eigenlijk was er sprake van twee ongevallen. Door een eerste, kleiner ongeval waren er al twee rijstroken versperd geraakt en was er file ontstaan. In de staart van die file reden twee vrachtwagens en een bestelwagen op elkaar in. De bestuurder van de bestelwagen raakte zwaargewond, een van de vrachtwagenbestuurders liep lichte verwondingen op.

De snelweg richting Hasselt moest volledig dicht. Het incident leidde tot een file op de E313 zelf - achter het ongeval - vanaf Massenhoven en in Massenhoven op de N14, waar het verkeer zich lokaal een weg probeerde te zoeken. Ook om vanop de E313 in Ranst de omleiding naar de E34 te nemen was het lang aanschuiven geblazen, net als op het lokale wegennet tussen E34 en E313.

#E313 Ongeval afgehandeld thv Herentals-West richting Hasselt. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link