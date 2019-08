E313 opnieuw vrij na zwaar ongeval in Herentals Jef Van Nooten

23 augustus 2019

09u46 4 Herentals De E313 in Herentals is opnieuw vrij na een zwaar ongeval. Het verkeer dat naar Hasselt wil, moet wel rekening houden met een grote vertraging. Door het ongeval was de snelweg enkele uren volledig versperd.

Vrijdagochtend gebeurde eerst een kleiner ongeval waarbij twee rijstroken versperd raakten. Dat ongeval veroorzaakte een file. Even later is anderhalve kilometer verderop dan een zwaar verkeersongeval gebeurd in de staart van de file. Twee vrachtwagens en een bestelwagen botsten er op elkaar. De bestuurder van de bestelwagen die achteraan inreed op een vrachtwagen is zwaargewond. Eén van de truckchauffeurs liep lichte verwondingen op,

Onder begeleiding van de politie wordt het verkeer naar de E313 vanaf Ranst nu opnieuw in gang gezet.