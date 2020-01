Duizend leerlingen van het zesde leerjaar maken kennis met middelbaar onderwijs bij kOsh Jurgen Geyselings

21 januari 2020

16u49 0 Herentals Om en bij de duizend leerlingen leren dezer dagen de studierichtingen in het middelbaar onderwijs bij kOsh kennen tijdens Kieswijzer. “De ideale gelegenheid om al even te kunnen proeven van hun toekomstige schooljaren,” klinkt het op de school.

Vorige week vrijdag en in de loop van deze week passeren in totaal meer dan duizend leerlingen bij kOsh (Katholiek Onderwijs Stad Herentals) om kennis te maken met het studieaanbod in het eerste jaar. De kennismakingsdagen vinden plaats onder de noemer Kieswijzer. “Een initiatief waar jaar na jaar heel wat scholen uit de regio rond Herentals op intekenen om op die manier kennis te maken met de opties die kOsh te bieden heeft”, klinkt het bij de Herentalse school. “Voor al die leerlingen uit de zesde leerjaren van basisscholen uit de buurt is dit dus een unieke gelegenheid om al eens even van een aantal zaken te kunnen proeven en een idee te hebben van hoe alles vanaf 1 september kan lopen.”

Leuke kennismaking met het middelbaar

De kinderen vinden Kieswijzer alvast een toffe manier om kennis te maken met het middelbaar onderwijs. “Het is superleuk en heel leerrijk”, weet Dieuwke Torfs van basisschool De Knipoog uit Olen. “We hebben al verschillende activiteiten kunnen proberen zoals kunst, koken en ICT. Het koken was het leukste, hierin kunnen we zelf creatief zijn en nu al veel leren.”

Infomomenten

Op woensdagavond 22 januari om 18 uur en om 20 uur organiseert kOsh nog een infobeurs voor zowel de leerlingen als de ouders op de campus Ieperstraat. Op voorhand inschrijven om de infobeurs bij te wonen is niet nodig. Verder voorziet de school ook nog een infoavond op woensdag 4 maart op de campus Ieperstraat. De opendeurdag vindt dan weer plaats op zondag 10 mei 2020.