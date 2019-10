Duik komend weekend onder in de sfeer van het Kempens Erfgoed Jurgen Geyselings

15 oktober 2019

14u46 0 Herentals Komend weekend, op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober, vindt verdeeld over meer dan dertig plaatsen in het ganse Kempenlandschap De Nacht van het Kempens erfgoed plaats. Lokale verenigingen, musea en archieven organiseren dan tal van activiteiten waar men gratis aan kan deelnemen.

De dagen worden korter, de zomerfestivals zijn achter de rug. Dus wordt het stiller in de Kempen zou men haast gaan denken. Toch niet, nu vrijdag en zaterdag laten Erfgoed Noorderkempen, k.ERF en Kempens Karakter in samenwerking met tal van organisaties het Kempens erfgoed schitteren. Daar waar in het verleden De Nacht van het Kempens erfgoed doorging op één avond, kan men dit jaar zowel op vrijdagavond als op zaterdagavond erfgoed spotten en beleven. Wanneer het maanlicht over de typische Kempense dorpen neerschijnt zetten de organisaties hun lokaal erfgoed in de kijker. Op zoek naar de verborgen schat, bij kaarslicht luisteren naar Kempense volksverhalen, overnachten in een museum of genieten van een concert op een eeuwenoude locatie. Dit weekend kan het allemaal in de Stille Kempen. We gingen alvast op zoek naar enkele van de vele leuke activiteiten die De Nacht van het Kempens Erfgoed aan zijn publiek voorschoteld.

Sjarel Van Toeëre

In Vorselaar kan men vrijdagavond terecht aan de Schranshoeve om te luisteren naar het verhaal van ‘Sjarel Van Toeëre’, een schapenherder die vijftig jaar geleden kwam te overlijden in het Kasteeldorp. Karel Van de Vloet stond in het dorp beter gekend als Sjarel Van Toeëre. Met zijn kudde van tweehonderd schapen trok hij dagelijks door de Vorselaarse Hei. Vrijdagavond, vijftig jaar na zijn overlijden komt Sjarel nog een keer langs in Vorselaar om te vertellen over vroeger. Enkele van zijn schapen en zijn herdershond Skip zullen de herder vergezellen tijdens zijn verhaal. De aanwezigen zullen tijdens de terugblik op het leven van Sjarel Van Toeëre kunnen proeven van schepersbrood uit de houtoven én van lekkere schapenkazen ambachtelijk gemaakt.

Vliegtuigcrash Wolfstee

In 1942 vond in Wolfstee bij Herentals een dramatische vliegtuigcrash plaats. Een Spitfire stortte neer in het Herentalse gehucht, waarbij een Tsjechische piloot jammerlijk het leven liet. In het kader van vijfenzeventig jaar bevrijding van Herentals komt Benny Ceulaers een boeinde voordracht geven over deze gebeurtenis. Hij zal er onder meer vertellen over de verschillende militaire vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de ganse Kempen zijn neergestort. Deze voordracht zal plaatsvinden op vrijdagavond in Kasteel Le Paige in Herentals.

Het dialect

In Arendonk staat vrijdagavond een avondvullend programma gepland rond het Arendonkse erfgoed bij uitstek, namelijk het unieke Arendonkse dialect. Aan de hand van filmpjes, toneeltjes en sketches zet de heemkring het lokale dialect in de kijker. Er is ook muziek! In het Heemhuis van Arendonk wordt een nieuwe cd voorgesteld met liedjes in het Arendonks gezongen door bekende en minder bekende Arendonkenaren.

Dit zijn maar drie van de meer dan dertig activiteiten die dit weekend te beleven zijn gedurende De Nacht van het Kempens Erfgoed. Verder kan men onder meer in Balen-Olmen terecht voor een terugblik op het feest dat er uitbarstte bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt er in Geel vertelt hoe behekst de Kempen wel niet is en kan men in Grobbendonk terecht in de wondere wereld van het kantklossen. Alle activiteiten die komend weekend te beleven zijn gedurende De Nacht van het Kempens Erfgoed zijn te vinden op www.nachtkempenserfgoed.be.