Dubbelrichtingsfietspad van Lichtaartseweg wordt vernieuwd: twee weken eenrichtingsverkeer van Herentals naar Kasterlee Wouter Demuynck

25 juni 2020

19u39 0 Herentals Tijdens de eerste twee weken van juli vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het dubbelrichtingsfietspad van de Lichtaartseweg (N123) in Herentals. Over een lengte van zo’n 2 km wordt een nieuw fietspad in asfalt aangelegd. Voor autoverkeer wordt de baan tijdelijk enkelrichting van Herentals richting Kasterlee.

Het dubbelrichtingsfietspad van de Lichtaartseweg bevindt zich in slechte staat, voornamelijk door verzakkingen die te wijten zijn aan oude boomwortels. Daarom zal AWV het fietspad vernieuwen over een afstand van zo’n 2 kilometer, vanaf de zijstraat Bosbergen richting Kasterlee. De klinkers van het oude fietspad worden verwijderd. Vervolgens herstelt de aannemer de fundering en wordt het nieuwe fietspad in asfalt aangelegd.

Fietsverkeer blijft mogelijk

“De werken starten vanaf woensdag 1 juli en zullen twee weken duren. Fietsers kunnen steeds voorbij de werfzone blijven rijden. De rijweg wordt daarvoor half benut”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. “De rijrichting Herentals wordt tijdens de werken afgesloten voor verkeer vanaf Eerselingen in Kasterlee. Voor verkeer vanuit Kasterlee richting Herentals wordt een omleiding aangegeven via Poederlee. De rijrichting Kasterlee vanuit Herentals blijft open voor gemotoriseerd verkeer.”