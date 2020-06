Driehonderdduizend bijen zorgen weldra voor Hidrodoe-honing Jurgen Geyselings

14u53 0 Herentals Binnenkort kan men bij Hidrodoe honing aankopen, gemaakt door bijen die hun nieuwe stekje kregen aan het waterproductiecentrum van Pidpa. Op deze manier helpt men bij Hidrodoe om het bijenvolkje in stand te houden en dragen ze hun steenje bij aan de biodiversiteit.

Hidrodoe, het educatieve ‘doe-centrum’ over water in Herentals heeft sinds april driehonderdduizend extra werknemers. “Er werden zes bijenkasten geplaatst, telkens goed voor ongeveer vijftigduizend bijen en één koningin”, weet Alain T’ Syen, Manager Communicatie bij Pidpa. “Hiermee draagt Hidrodoe zijn steentje bij aan het redden van de bijen en de biodiversiteit.” De wereldbevolking van bijen neemt dramatisch af, grotendeels als gevolg van klimaatverandering, pesticiden, verlies van leefgebied en nieuwe ziekten. Daarom zag Hidrodoe de kans om aan het infiltratiebekken van het waterproductiecentrum van Pidpa in Herentals enkele bijenkasten te plaatsen. De gele en blauwe bakken staan er vlakbij een bloemenweide.

Streekproduct

“Hidrodoe voorziet een plaats voor de imker om bijenkasten te plaatsen en om lokaal geteelde honing te produceren”, gaat het verder. “Informatiepanelen leren bezoekers van Hidrodoe meer over deze belangrijke insecten. Zo ontdek je dat bijen niet alleen zorgen voor honing maar ook voor de bestuiving van planten, en daardoor belangrijk zijn voor een grotere biodiversiteit. Omdat bijen nectar en stuifmeel van bloesems en planten verzamelen binnen een straal van 5 kilometer rondom hun korf, kan men spreken over een nieuw Herentals streekproduct: de Hidrodoe-honing.”

Hoeveel liter honing er per jaar zal kunnen worden geoogst, valt nog af te wachten. Als het mooie weer aanhoudt, kan Hidrodoe binnen enkele dagen haar eerste potjes Hidrodoe-honing verwachten. Deze zullen te koop aangeboden worden in de winkel van Hidrodoe.