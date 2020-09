Drie extra laadpalen voor elektrische voertuigen dit jaar Wouter Demuynck

21 september 2020

14u47 2 Herentals Ook dit jaar wordt het netwerk van laadpalen voor elektrische wagens op het grondgebied van Herentals verder uitgebreid. Er komen drie exemplaren bij.

In de zomer van 2017 werden de eerste twee laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst aan het Netepark en het administratief centrum. In het najaar van 2018 volgden er drie laadpalen in Noorderwijk, Morkhoven en aan de Stadspoortstraat. Eind vorig jaar werd het aanbod opnieuw uitgebreid met twee laadpalen aan het station en op Molenvest. Ook dit jaar wordt het netwerk verder uitgebouwd.

Stelselmatig uitbouwen

“Ons mobiliteitsbeleid geeft zoveel mogelijk ruimte aan zachte weggebruikers en milieuvriendelijke vervoersmodi. Daarom bouwen we ons aanbod laadpalen voor elektrische voertuigen stelselmatig uit. We hebben er nu zeven en plannen er nog drie bij dit jaar. Het gestegen gebruik wijst uit dat dit de vraag lenigt. Het aanbod evolueert verder mee – zonet plaatsten we een nieuwe laadpaal aan de Vossenberg. Dit jaar komen er nog twee laadpalen bij”, zegt schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA).

