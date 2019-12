Drankhut naast kerststal Noorderwijk brandt uit: “Hopen noodoplossing te vinden tegen 13 december” Toon Verheijen

30 november 2019

10u31 0 Herentals De ‘kerstkeet' van de Gemeenschapsraad Noorderwijk is zaterdagvoormiddag zwaar beschadigd geraakt na een brand. Een kortsluiting in een verwarmingselement ligt vermoedelijk aan de basis. “We zijn aangedaan, maar hopen tegen 13 december er weer te staan”, klinkt het bij Benny Nuyts.

De Gemeenschapsraad Noorderwijk, een overkoepelende organisatie van alle buurt- en wijkwerkingen van Noorderwijk, plaats elk jaar een ‘kerstkeet’ naast de kerststal in het dorp. De drankhut wordt altijd eerst geplaatst. “Het was de bedoeling dat zaterdag het materiaal voor de kerststal werd geleverd zodat we die konden opbouwen”, zegt Benny Nuyts, voorzitter van de Gemeenschapsraad. “De man met de tractor had ons verwittigd dat hij een half uurtje later zou zijn, dus gingen we even in de het café aan de overkant een koffie drinken.”

Rook

De vrijwilligers hadden nog maar net hun eerste slok koffie gedronken toen ze rook uit de chalet zagen komen. Ze verwittigden meteen de hulpdiensten. “Binnen laaiden de vlammen hoog op”, zucht Benny. “Volgens de brandweer is de oorzaak een kortsluiting aan één van de verwarmingselementen. De binnenkant en alles wat er al in stond, is verloren.”

Oplossing

De verslagenheid bij de vrijwilligers is groot. “We baten de ‘kerstkeet’ altijd een viertal dagen zelf uit en daarna wordt het overgenomen door verenigingen”, zegt Benny. “We hebben de chalet zelf gebouwd. We moeten nu bekijken hoe we dit gaan oplossen. Ofwel proberen we de binnenkant nog te renoveren ofwel moeten we een noodoplossing zoeken. We hebben nog een kleine twee weken de tijd, want normaal zou de kerstkeet opengaan op 13 december.”