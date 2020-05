Door corona uitgestelde finale van muziekwedstrijd ‘Nief Talent’ vindt plaats op 9 oktober Jurgen Geyselings

12 mei 2020

12u06 0 Herentals De finale van ‘Nief Talent’, een muziekwedstrijd georganiseerd door de vijf Netelandgemeenten, werd in maart nog afgelast door de coronacrisis. De finale zal alsnog plaatsvinden, op vrijdag 9 oktober in het Herentalse jeugdhuis Tiener.

‘Nief Talent’ is een muziekwedstrijd die lokaal opkomend muzikaal talent kansen wilt geven. De finalisten komen uit elk van de vijf gemeentes die Neteland rijk is en werden eerder geselecteerd. Voor Grobbendonk kwam DJ Reeze uit de bus, Herentals verkoos Louter (indierock), de wereldmuziek van Braca overwon in Herenthout, stoner-rockgroep Last Living Souls vertegenwoordigt Olen en tenslotte is er nog Bram Desimpele & The High Hopes, een akoestische punkrockband die de Vorselaarse eer zal verdedigen tijdens de finale.

Professionele muziekstudio

De volgorde van de concerten wordt op de avond zelf bepaald. Er wordt gestart op vrijdag 9 oktober om 20 uur en om 23.30 uur wordt de winnaar bekendgemaakt. De gelukkige krijgt drie dagen opnametijd in een professionele muziekstudio. Er wordt tijdens de avond ook een publieksprijs uitgereikt. Kom dus zeker supporteren voor je favoriet. Streekgenoot en stand-upcomedian Tom Cools zorgt voor de presentatie en de toegang tot de wedstrijd is gratis.