Donuts vliegen over toonbank in pop-up Donutello On Tour : “Als Kempenaars was Herentals de logische keuze na Heist en Lier” Toon Verheijen

07 maart 2020

19u11 0 Herentals Een donut met rijstpap en bruine suiker of eentje met een zachte vanillevulling en er bovenop twee oreo’s. Het zijn maar twee van de ongeveer dertig verschillende donuts die de broers Maxim (28) en Laurence (26) Daems verkopen in hun pop-up winkeltje ‘Donutello’ in de Herentalse Zandstraat. Hun zesde zaak na vier vaste winkels en nog een pop-up in Heist-op-den-Berg.

De twee broers uit Kessel moeten het ondernemerschap in hun bloed hebben zitten. Ze openden al twee winkels in Antwerpen, eentje in het Waasland Shopping Center en een vierde in Mechelen. Recent openden ze een pop-up in Heist-op-den-Berg waar ze maand na maand hun tijdelijk contract verlengden met de huiseigenaar omdat het zo goed liep. “Mijn broer en ik hebben altijd samengewerkt in de broodjeszaak Fraiche aan Herentals Industrie, maar we hadden ook elk onze eigen ambitie”, zegt Laurence. “Zo kwamen we bij de donuts uit en zijn we wat beginnen experimenteren met vullingen en smaken. Het sloeg wel aan en toen hebben we de knoop doorgehakt. We zouden voor een eigen winkel gaan in Mechelen, maar toen kwamen we Kamal Kharmach tegen en uiteindelijk hebben we zijn zaak overgenomen en verder uitgebreid.” Maxim verkocht ook zijn boordjeszaak om zich mee volop op de Donuts te storten.

On Tour

Ondertussen is daar de Donutello On Tour bijgekomen. “We hebben al in Hasselt, Gent en Leuven gezeten en net als in Antwerpen werden we er heerlijk ontvangen”, vertellen de broers. “Maar we wilden ook de uitdaging eens aangaan om het in kleinere gemeenten te proberen. Heist-op-den-Berg was al meteen een voltreffer. Daar draait het enorm. Kort na de opening in Heist zijn we naar Lier gegaan en ook daar sloeg het echt aan. We willen nog steeds verder door Vlaanderen trekken, maar nu toch eerst door heel de Kempen omdat we ons hier het meest thuis voelen. Herentals was de volgende logische keuze. De openingsdag was in elk geval een voltreffer.”

Smaken

Een donut met kerstopping, een donut met appelsientopping, eentje met een bounty of een oreo op. Of wat dacht je van eentje met rijstpap in, een topping van romige chocolade en daarop nog wat bruine suiker. Vooral deze laatste viel zelfs bij ondergetekende – nochtans geen fervent donuteter – goed in de smaak. Laurence lacht. “Die met rijstpap hebben we eigenlijk bedacht om ouders en grootouders van de jongeren te overtuigen”, grijnst hij. “We hebben nu 27 verschillende smaken, maar ik geef zelf eerlijk toe dat ik ze niet allemaal lust. Banaan bijvoorbeeld zul je mij nooit zien eten. We gaan wel regelmatig proberen om nog een nieuwe smaak te brengen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Eindeloos bijna. We denken ook wel eens aan hartige donuts (eentje met bijvoorbeeld spek of kaas, red), maar laat ons maar eerst deze lijn doortrekken.”

Ambities

Ambities hebben de broers meer dan genoeg. “We zouden de komende tijd ongeveer elke maand een pop-up willen openen”, vertellen de broers. “En die pop-up is een bewuste keuze. Het maakt de investering in het begin véél minder groot. We willen hier zeker in de Kempen blijven, maar ook anderzijds terug naar steden als Leuven, Gent en Hasselt of andere plaatsen in Limburg.”