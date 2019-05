Domein Netepark binnenkort rookvrij, en dat is nog maar het begin Wouter Demuynck

23 mei 2019

14u25 0 Herentals Het stadsbestuur gaat het sport- en recreatiedomein Netepark vanaf deze zomer rookvrij maken. Eerder raakte al bekend dat Sport Vlaanderen alle sportcentra, en dus ook het sportterrein aan de Vorselaarsebaan in Herentals, rookvrij gaat maken. Als de invoering van het rookverbod in het Netepark slaagt, zal het stadsbestuur overwegen om verder werk te maken van rookvrije sport- en speelterreinen.

Dat Sport Vlaanderen alle sportcentra rookvrij maakt, kadert in ‘Generatie Rookvrij’, een actieplan van Kom op Tegen Kanker dat ernaar streeft dat elk kind, dat vanaf 2019 geboren wordt, rookvrij kan opgroeien. Het stadsbestuur springt nu mee op die kar en maakt ook het Netepark rookvrij - vanaf deze zomer mag je er niet meer vrij roken, ook niet in open lucht. “Op plaatsen waar gesport en gespeeld wordt zoals het Netepark, zijn veel kinderen aanwezig. De idee van ‘Generatie Rookvrij’ is hen beschermen tegen roken door dit aan het zicht te onttrekken, want zien roken doet roken”, zegt schepen van Sport Yoleen Van Camp (N-VA).

De infosessie voor het personeel van Sport Vlaanderen vond vorige maand plaats, die van Netepark volgt volgende maand, zodat het Netepark vanaf juli rookvrij gemaakt kan worden. Voor Sport Vlaanderen zou de rookzone achteraan het domein komen. Voor het Netepark wordt doorheen het jaar achter de grote chalet een rookzone ingesteld, in de zomerperiode - wanneer de chalet effectief gebruikt wordt - verhuist de rookzone naar de achterkant van de oude chalet vlak naast de kiosk. “We zijn erg blij dat de concessiehouder ook mee in het initiatief stapten de asbakken op de terrasjes weghaalt”, besluit Van Camp.

Schepen van Jeugd Stefan Verraedt (N-VA) gaat de maatregel in het Netepark evalueren en als die positief bevonden wordt verder uitrollen naar de speelterreinen in de stad. Sinds hij schepen is, stopte Verraedt bovendien zelf met roken. “Als schepen van Jeugd heb je toch een voorbeeldfunctie en persoonlijk zet ik heel erg in op afstemming met onze jeugdverenigingen en dus op het bijwonen van hun activiteiten. Daar telkens met een peuk in de hand tussen de jongeren lopen vond ik niet kunnen. Die voorbeeldfunctie heeft me extra moed gegeven om te stoppen met roken. Het blijkt een goede motivatie want een half jaar na het opnemen van mijn schepenambt ben ik nog altijd rookvrij.”