DJ Ronny Retro lanceert met ‘Ronny!’ zijn allereerste single met bijhorende videoclip

24 december 2019

12u40 0 Herentals Nick Kraft, een 29 jarige Herentalsenaar gaat sinds een dik half jaar door het leven als ‘Ronny Retro’. Onder dit typetje schuimt hij ondertussen als dj de fuiven en festivals af. Met succes, op maandag 23 december lanceerde hij zijn Nick Kraft, een 29 jarige Herentalsenaar gaat sinds een dik half jaar door het leven als ‘Ronny Retro’. Onder dit typetje schuimt hij ondertussen als dj de fuiven en festivals af. Met succes, op maandag 23 december lanceerde hij zijn allereerste single en bijhorende videoclip ‘Ronny!’.

De in Herentals geboren en getogen Nick Kraft was in het verleden internationaal succesvol met het dj duo Lowriderz. Een project dat afgelopen zomer na tien mooie jaren zijn einde kende. Nick is prettig gestoord en online zeer actief. Om zich te onthaasten kan je hem tegen komen met een vishengel of in de tribunes van zijn favoriete voetbalclub R. Antwerp F.C..

Niemand had durven voorspellen dat er een single en videoclip van Ronny Retro zou verschijnen Nick Kraft

Nick bouwde naast zijn dj carriere bij Lowriderz online een grote meute aan fans op dankzij zijn zelfbedachte typetjes zoals daar zijn ‘Den Giannni’, ‘De Michael’, ‘Onzen Benny’ en sinds deze zomer dus de onovertroffen ‘Ronny Retro’. “Ronny Retro werd gelanceerd als persiflage van een Antwerpse trouwfeest dj met een hoge zelfdunk”, weet Nick. “Niemand had durven voorspellen dat nog geen half jaar later de eerste single en videoclip van Ronny Retro gelanceerd zou worden.”

Hype

Dat de hype rond Ronny Retro wel degelijk echt is bleek onlangs. “De spontane parodie op de koppige fietser uit Rijkevorsel ten opzichte van een vrachtwagenchauffeur ging online haast even viraal als de originele video”, verduidelijkt Nick Kraft. “Op minder dan één dag werd de video van Ronny Retro meer dan tweehonderdduizend keer bekeken. Voor dit filmpje had het typetje een drieduizendtal volgers op Facebook. Amper een week later werd dit aantal verdubbeld.”

Ook in de echte wereld naast het online leven schitterde Ronny Retro dit jaar. Zo stond hij achter de draaitafels op verschillende feestjes en festivals waar de massa volop ‘Ronny, Ronny, Ronny’ scandeerde. Het is duidelijk, waar Ronny Retro achter de discobar staat, is het feest! “Voor 2020 heeft Ronny nog grootse plannen”, gaat Nick verder. “De vervolgsingle komt voor carnaval nog uit. De videoclip hiervoor zal op donderdag 23 januari opgenomen worden in de Herentalse MooseBar. Het belooft een zotte avond te worden.”

Tomorrowland

De agenda voor Ronny Retro ziet er veelbelovend uit voor 2020. Verschillende festivals kondigden de komst van Ronny Retro reeds aan waaronder Sunrise Festival, waar het voor Ronny dit jaar allemaal begon. “Bovenop de bucketlist van Ronny staat natuurlijk Tomorrowland”, besluit Nick. “Als Willy Sommers daar kan optreden, dan kan de Ronny dat ook!”