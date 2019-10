Directie Mondelez en vakbonden bereiken akkoord over wet-Renault, arbeiders weer aan de slag Wouter Demuynck

02 oktober 2019

13u28 20 Herentals De directie van koekjesfabriek Mondelez in Herentals heeft woensdagochtend toegezegd op de vraag van de vakbonden om de procedure van de wet-Renault op te starten. Daarmee komt er voorlopig een einde aan de sociale onrust. Woensdagmiddag gingen de arbeiders weer aan het werk, nadat ze twee dagen het werk hadden neergelegd omwille van de aangekondigde herstructurering.

Maandag stelde de directie van koekjes- en chocoladefabriek Mondelez een herstructurering voor die 200 banen op de tocht zet. De fabriek, waar momenteel 1.019 mensen aan de slag zijn, zou nog niet kostenefficiënt genoeg zijn en daardoor is de directie zinnens om drie productielijnen te sluiten. Zo zou het zich kunnen concentreren op haar belangrijkste productielijnen.

De productielijnen van Cha-Cha en Cent Wafers zouden worden uitbesteed aan een externe fabrikant, terwijl het volume van een Tuc-lijn zou worden overgenomen door andere productielijnen van die koekjes. Daarnaast wil Mondelez 10 miljoen euro investeren in de merken Tuc, Prince, Pim’s en Bastogne. De investering dient om de capaciteit te verhogen en meer te automatiseren.

Het nieuws sloeg bij de vakbonden en werknemers maandag in als een bom. De arbeiders legden prompt het werk neer - al was er van een officiële staking geen sprake - en de vakbonden traden de voorbije dagen in overleg met de directie. Maandag en dinsdag leverde dat weinig op, maar woensdagochtend legden de directie en vakbonden aan afspraak vast die het verdere verloop zal bepalen.

“Wij waren van mening dat het gaat om een collectief ontslag en vroegen de opstart van de wet-Renault. De directie heeft daarmee ingestemd”, klinkt het bij de vakbonden. “De procedure gaat maandag van start met een bijzondere ondernemingsraad en kan enkele weken of maanden in beslag nemen. In die periode gaan we niet meer communiceren tot alles rond is om de onderhandelingen niet in gevaar te brengen.”

Die beslissing is voor de vakbonden belangrijk omdat ze op die manier in de informatie- en consultatieronde mee kunnen spreken over de toekomst voor de fabriek. “Het is onze prioriteit om zo veel mogelijk jobs te redden. Voor de mensen die toch moeten vertrekken willen we een zo goed mogelijk sociaal plan.” De directie van Mondelez had eerder ook al aangegeven te rekenen op SWT (het vroegere brugpensioen, red.) om de herstructurering zonder naakte ontslagen door te voeren.

De arbeiders van de vroege ploeg gingen na het krijgen van die informatie opnieuw aan het werk. Ook de andere arbeiders kregen in de loop van de dag nog uitleg.