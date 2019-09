Dievenbende die tien auto’s steelt aan zwembaden, loopt tegen de lamp Patrick Lefelon

16 september 2019

13u42 9 Herentals De onderzoeksrechter in Turnhout heeft twee mannen van 25 en 27 jaar aangehouden voor een reeks van inbraken in zwembadlockers. De mannen maakten in totaal tien auto’s buit.

Sinds 1 augustus 2019 werden diefstallen gepleegd in zwembaden in Antwerpen, Geel, Brasschaat, Herentals en Mechelen. Zwembadlockers werden opengebroken en de verdachten zochten naar autosleutels van wagens. Tien auto’s zijn op die manier gestolen. Drie ervan zijn intussen teruggevonden. Door dezelfde modus operandi heeft het parket Antwerpen alle dossiers gebundeld en werd de onderzoeksrechter in Turnhout gevorderd om het onderzoek te leiden.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP), afdeling goederen, voert het onderzoek. Afgelopen vrijdagavond konden twee mannen in de regio Turnhout gearresteerd worden. Het gaat om een 25-jarige Serviër uit Hulshout en een 27-jarige Belg uit Antwerpen. De onderzoeksrechter heeft hen zaterdag aangehouden voor diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, bendevorming en poging diefstal.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet. De twee verdachten verschijnen dinsdag voor de raadkamer in Turnhout.

Het overzicht:

1. Zwembad Wezenberg; Antwerpen, 1/8/2019 – Mercedes CLA

2. Stedelijk zwembad, Geel, 16/8/2019 – Landrover Discovery

3. Zwembad Sorghvliedt, Hoboken, 8/8/2019 – Skoda Superb, Toyota Auris

4. Zwembad Sportoase, Brasschaat, 22/8/2019 – Audi A6, Audi A1, Mercedes C220

5. Zwembad Netepark, Herentals, 5/9/2019 - Audi

6. Zwembad Geerdegevaart, Mechelen, 10/9/2019 – BMW X3, Mercedes E200