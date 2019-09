Exclusief voor abonnees Diefstallenplaag aan zwembaden: autodieven trekken zelf zwembroek aan om zo hun slag te kunnen slaan Patrick Lefelon

16 september 2019

13u42 19 Herentals Een 25-jarige Serviër uit Hulshout en een 27-jarige Antwerpenaar zijn vrijdagavond gearresteerd als verdachten van de plaag autodiefstallen aan zwembaden. De mannen deden zich voor als zwemmers en volgden hun slachtoffers tot in de kleedkamer en in het zwembad. Bewakingsbeelden deden hen uiteindelijk de das om.

Een man die op 1 augustus ging zwemmen in het Wezenberg-zwembad van Antwerpen wist even niet meer waar hij zijn auto gelaten had toen hij weer buitenkwam. Na wat rondkijken in de buurt bleek zijn Mercedes CLA gestolen te zijn op de bewaakte parking.

Een week later gebeurde hetzelfde in Hoboken. Daar werden twee auto’s gestolen, deze keer geen dure Duitsers maar toch: een Toyota Auris en een Skoda Superb. Nog eens een week later sloegen de dieven toe op de parking van het zwembad in Geel. Daar maakten zij een Landrover Discovery buit.

De bende sloeg hun grootste slag aan het zwembad Sportoase op de grens van Brasschaat en Schoten. Op een zomerse donderdagnamiddag gingen zij daar met maar liefst drie wagens aan de haal: een Audi A6, een Audi A1 en een Mercedes C220.

“Onvoorstelbaar lef”

Directeur Michael Schouwaerts van Sportoase in Brasschaat reageerde toen ontzet: “Wij hebben overal in ons gebouw camera’s hangen behalve uiteraard in de kleedkamers. Maar blijkbaar zijn er toch personen die denken dat ze niets te verliezen hebben of die een onvoorstelbare lef tonen om dergelijke feiten te plegen. Want je kan alleen in het zwembadgedeelte komen als je betaald hebt. Ik weet echt niet wat we nog aan ons systeem kunnen verbeteren. Natuurlijk gaan we de volgende dagen ons personeel de opdracht geven om nog alerter.”

Het onderzoek heeft nu aangetoond dat de twee verdachten die zijn opgepakt, inderdaad zoals elke zwemmer een ticketje kochten en zich met hun sportzak naar de kleedkamer begaven. Daar hielden zij goed in de gaten in welke locker hun slachtoffer zijn spullen en zijn autosleutel wegstopte. De autodieven volgden hun slachtoffer dan tot in het zwembad om zeker te zijn dat de kust veilig was. Dan kleedden zij zich terug om, haalden een schroevendraaier boven en braken zo de bewuste locker open.

Advocaat Tim Smet die de Roemeense verdachte verdedigt: “Mijn cliënt is herkend op bewakingsbeelden van het zwembad. Hij verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek. Dat zal dinsdag wel duidelijk worden op de raadkamer."

Drie auto’s terug

De twee mannen maakten in totaal tien auto’s buit. Na Brasschaat sloegen zij nog toe in Herentals en Mechelen. Tegen die tijd was de politie hen al op het spoor. De BMW X3 en de Mercedes E200 die aan het Mechelse zwembad in de Leliestraat werden gestolen, waren na amper anderhalf uur al teruggevonden.

De politie van Mechelen-Willebroek bekeek na de aangifte alle ANPR-beelden en zag hoe de auto’s koers zetten richting Antwerpen. De nummerplaten van de BMW en de Mercedes kwamen daar een half uur later opnieuw in beeld van de ANPR-camera’s die de Antwerpse invalswegen bewaken. Na wat zoeken vond de politie de twee auto’s terug. Tijdens het onderzoek werd nog een derde gestolen auto gevonden.

De federale gerechtelijke politie (FGP) afdeling goederen trok de dossiers naar zich toe en ging vrijdagavond over tot arrestaties in de regio Turnhout. De onderzoeksrechter heeft hen zaterdag aangehouden voor diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, bendevorming en poging diefstal.

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet want het is onwaarschijnlijk dat deze twee verdachten vrijwel tegelijkertijd drie auto’s — denk maar aan de diefstal in Brasschaat — kunnen stelen.