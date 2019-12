Dief steelt 42.000 euro bij tandartsenpraktijk: “Wist dat ik gefilmd werd, maar had het geld echt nodig” Jef Van Nooten

09 december 2019

11u56 3 Herentals Hij moest dringend naar het toilet en zag toevallig wat kleingeld glinsteren. Met die uitleg komt de dief op de proppen die in 2018 ruim 42.000 euro gestolen zou hebben bij tandartsenpraktijk Benedenti in Herentals. Pas één jaar na de diefstal kon hij geïdentificeerd worden na een nationaal opsporingsbericht. “Ik wist dat ik gefilmd werd, maar had het geld echt nodig”, zegt de man. Hij riskeert 1 jaar cel.

De 36-jarige K.H. uit Sint-Niklaas heeft een uitgebreid strafregister. Hij werd meermaals veroordeeld voor diefstallen, maar de laatste veroordeling dateert al van 2007. Hij leek zijn leven dus gebeterd te hebben. Tot 15 juli 2018. Toen sloeg hij een grote slag bij Benedenti, een tandartsenpraktijk met 15 tandartsen in de Gareelmakersstraat in Herentals.

EHBO-kast

De zaakvoerder van de tandartsenpraktijk was ’s morgens als eerste gearriveerd. Omdat hij nog collega’s verwachtte, deed hij de automatische schuifdeur niet op slot. Zes minuten later wandelde K.H. via die schuifdeur de tandartsenpraktijk binnen. Op camerabeelden is te zien hoe hij in de tandartsenpraktijk rond wandelt. Het is op basis van die camerabeelden – en een nationaal opsporingsbericht – da hij in juli 2019 geïdentificeerd kon worden. De man werd internationaal geseind en werd in september opgepakt bij een politiecontrole in Brecht. “Nadat hij de praktijk was binnen gekomen, heeft hij met de sleutel van de EHBO-kast de geldlade open gekregen”, zegt Steven Van de Kerkhof, advocaat van Benedenti. “Hij heeft er ruim 42.000 euro uit gestolen. Normaal ligt er nooit zoveel geld in, maar de persoon die het geld naar de bank brengt was een tijd afwezig.”

Laatste veroordeling dateert van 2007. Had hij sindsdien het licht gezien of is hij nooit gepakt? Openbaar aanklager Wim Smets

Het openbaar ministerie vordert een gevangenisstraf van 1 jaar. “Hij is in het verleden al vaak veroordeeld en heeft al vele kansen gekregen. Hij weet wat de spelregels zijn, maar toch houdt hij zich daar niet aan”, zegt aanklager Wim Smets. “Zijn laatste veroordeling dateert weliswaar van 2007. Maar heeft hij in die periode het licht gezien? Of heeft hij al die tijd feiten gepleegd zonder dat hij gepakt is?”

Dringend naar toilet

Beklaagde K.H. geeft de diefstal toe. Gezien de camerabeelden kan hij ook moeilijk ontkennen. Hij benadrukt wel dat het vooraf niet de bedoeling was om op dievenpad te gaan. “Ik ben naar binnen gegaan omdat ik dringend naar het toilet moest, ik kon echt niet meer ophouden”, vertelde hij maandagochtend aan de rechter. “Door een gat in de geldlade zag ik toevallig kleingeld glinsteren. Ik ben in de verleiding gekomen om dat geld te stelen. Ik heb de zak gegrepen en ben er mee naar buiten gewandeld. Ik wist dat ik gefilmd werd, maar ik kon het niet lagen liggen. Ik had het geld nodig.”

10.000 euro of 42.000 euro?

Enige punt van discussie: de omvang van de buit. ‘Ruim 42.000’ euro volgens Benedenti. Dat zou blijken uit de boekhouding die minutieus wordt bijgehouden. ‘Ongeveer 10.000 euro’ volgens de dief. “Er lag inderdaad meer geld in de lade, maar ik heb slechts één ‘pakje’ meegenomen. De rest heb ik laten liggen.”

Zowel de openbare aanklager als de advocaat van Benedenti vinden dat een zeer ongeloofwaardige uitleg. “Hij verklaarde dat hij 40.000 à 50.000 euro schulden had. Dan laat je de resterende 32.000 euro in de geldlade niet zomaar liggen.” Peter Janssens, advocaat van K.H. draait de rollen om: “Het is eerder ongeloofwaardig dat je 42.000 euro cash geld in een schuif laat liggen met het sleuteltje ernaast.”

Het vonnis volgt op 16 december.