Die ochtend op de Ring van Herentals... Toon Verheijen

20 maart 2020

08u15 2

Elke dag opnieuw blijft het absurd als je op plaatsen komt waar je gewend bent om heel wat auto’s, vrachtwagens en bussen te zien rijden. Of af en toe zelfs een fietser bij. En dat zeker op een vrijdagmorgen even voor 8 uur. Maar sinds de (gedeeltelijke) lockdown van ons land wordt elke dag weer duidelijk dat het openbaar leven compleet is stilgevallen. Deze lege Ring in Herentals is daar het bewijs van.

