Diamanten huwelijksjubileum van Eugène en Julia wordt door coronacrisis op straat aan hun woning gevierd: “Zij mogen niet weg, dus moesten de mensen naar hen komen” Wouter Demuynck

18 april 2020

21u15 0 Herentals De 60ste huwelijksverjaardag van Eugène Wagemans (83) en Julia Van den Bosch (83) zou normaal gezien vorige week zondag uitgebreid zijn gevierd, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Toch kwam het dankzij dochter Martine deze week nog tot een viering - zij het iets beperkter - aan de Zandpoort, vlakbij hun woning. De verrassing - met onder meer een optreden, spandoek, taart en een glaasje - ontroerde het echtpaar tot tranen toe.

Martine Wagemans, de enige dochter van Eugène en Julia, vond het sneu dat de grote feestelijkheden rond het diamanten huwelijk van haar ouders in het water vielen. “Normaal gezien hadden we afgelopen zondag een grote feestelijkheid gedaan tijdens de paasmis in de kerk, samen met onder meer het zangkoor waar mama meezingt. Nadien zou er dan een receptie plaatsvinden, maar dat is dus allemaal in duigen gevallen. Aangezien zij al tientallen jaren zoveel voor mij hebben gedaan, vond ik dat ik iets moest terugdoen”, vertelt Martine.

Troubadour

“Ze mogen momenteel niet buitenkomen, dan moeten de mensen maar naar hen komen, dacht ik. Op Facebook hebben mijn dochter en ik dan opgeroepen om zoveel mogelijk kaartjes en tekeningen naar hen te sturen zodat ze overstelpt worden met felicitaties. Een huwelijk van 60 jaar is immers een hele prestatie. Aanvankelijk was het idee om een troubadour onder hun raam te laten zingen, maar dat is uitgegroeid tot een heuse viering.”

De Herentalse zanger Bert Geeraerts, onder meer bekend als zanger van The Legends, kwam een serenade brengen maar dat was nog niet alles. Martine en haar dochter knutselden een spandoek in elkaar en schoondochter Emilie Van den Eynden, die het nabijgelegen Koffiehuis Espresso Illy uitbaat, zorgde voor een heerlijke taart.

Tot tranen toe ontroerd

“Ik wilde geen risico’s nemen, dus ik had op voorhand naar de stad Herentals gebeld. We kregen van hen schriftelijke toestemming om Bert aan de Zandpoort te laten zingen. Het mocht natuurlijk geen samenscholing zijn. Ik vond het dan ook fijn om te zien dat er wel wat mensen kwamen kijken, maar dat ze allemaal correct afstand van elkaar hielden. Mijn ouders waren heel ontroerd. Mama was heel emotioneel, maar zij is sowieso een erg extraverte vrouw. Mijn vader is iets ingetogener, maar hij moest ook wenen van ontroering.”

Eugène Wagemans en Julia Van den Bosch zijn afkomstig uit Antwerpen, maar wonen nu al zo’n 22 jaar in Herentals. Ze zijn nog erg actief betrokken bij het verenigingsleven. Eugène is lid van de cultuurraad en Julia zingt nog bij twee zangkoren.