Deontologische commissie buigt zich over uitschuiver van eerste schepen Yoleen Van Camp Wouter Demuynck

10 november 2019

23u14 0 Herentals De deontologische commissie van de stad gaat het voorval tussen de eerste schepen Yoleen Van Camp (N-VA) en marktkramer Geert Luyckx verder beoordelen, op vraag van meerderheidsfracties N-VA en CD&V. Schepen Van Camp beging op de gemeenteraad van afgelopen week een uitschuiver door financiële informatie van de marktkramer openbaar te maken.

De poppen gingen aan het dansen tijdens de gemeenteraad van afgelopen dinsdag, toen gewezen burgemeester Jan Bertels (sp.a) in een toegevoegd agendapunt gericht aan schepen Van Camp zich vragen stelde bij de weigering van marktkramer Geert Luyckx tot het marktcomité. Die zou geweigerd zijn omdat hij politiek actief is, terwijl hij bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen wel op de lijst van Open Vld-HNM stond maar niet verkozen raakte en dus ook geen mandaat uitoefent.

Openstaande facturen

Van Camp bood haar excuses aan, maar gaf daarna nog aan dat openstaande facturen van de marktkramer bij de stad hadden bijgedragen tot de beslissing. Oppositieraadsleden Jan Bertels en Peter Verpoorten (Groen) vonden haar gedrag ongehoord en marktkramer Geert Luyckx besloot klacht in te dienen bij gelijkekansencentrum Unia en de Vlaamse overheid. Nadien bleek ook nog eens dat de openstaande factuur, waarover het vermoedelijk ging, wellicht niet correct verstuurd was door de vorige marktleider.

Mea culpa

Via een persmededeling sloeg Van Camp nadien opnieuw mea culpa. Daarin benadrukt ze dat enkel zij hiervoor politiek en persoonlijk verantwoordelijk is en dat haar collega’s van het schepencollege en het bestuur er geenszins bij betrokken zijn. “Missen is menselijk, het kan nooit de bedoeling zijn om mensen omwille van politieke overtuiging of betrokkenheid uit te sluiten uit het marktcomité of eender welk bestuurlijk orgaan”, klinkt het. Het was ook zeker niet de bewuste bedoeling om de privacy van de betrokkene mogelijks in het gedrang te brengen tijdens het antwoord op de gemeenteraad.”

Deontologische commissie

De fractieleiders van CD&V en N-VA hebben intussen de voorzitter van de gemeenteraad verzocht om de deontologische commissie van de stad samen te roepen om het voorval te bespreken. “Niet alleen het gegeven of dit technisch-juridisch-politiek-deontologisch anders aangepakt had moeten worden, is belangrijk, maar ook en vooral het menselijke aspect moet grondig bekeken worden.” Het stadsbestuur zal ook nog een transparant kader voor het marktcomité uitwerken.