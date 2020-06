Deel je foto’s van de mooiste plekjes in Herentals met de stad Wouter Demuynck

17 juni 2020

15u40 0 Herentals Tijdens de lockdown kregen we allemaal de kans om onze eigen streek wat beter te leren kennen via wandel- of fietstochten. De stad Herentals roept haar inwoners nu op om foto’s van de mooiste plekjes te delen.

Je kan de locaties en foto's van de mooiste plekjes in Herentals doorsturen via de website van de stad. “Wij bundelen nadien de inzendingen in een overzichtelijke kaart zodat we met z’n allen kunnen genieten van al dat moois”, klinkt het bij de stad.