Danny S. (49) niet langer verdacht van moord op Sonja Mertens (56): “Hij had geen intentie tot doden” Jef Van Nooten

07 januari 2020

16u20 2 Herentals De 49-jarige Danny S. uit Herentals wordt niet langer verdacht van moord op zijn vriendin Sonja Mertens (56). De vrouw werd op 5 september 2018 het slachtoffer van een dodelijke afranseling in de badkamer. Na ruim een jaar onderzoek meent het parket nu dat er geen sprake is van moord of doodslag. “Voor ons zijn dit slagen en verwondingen zonder intentie tot doden”, zegt een parketwoordvoerder. Danny S. riskeert nu maximum 5 jaar cel.

De Nijverheidsstraat in Herentals stond begin september 2018 in rep en roep. In één van de woningen was het lichaam van de 56-jarige Sonja Mertens aangetroffen. Ze lag levenloos en volledig onder het bloed in de badkamer van de woning van haar vriend Danny S. Het lichaam van Sonja werd ontdekt nadat de zus van Danny S. de politie had gealarmeerd. Nadat hij zijn vriendin dood had geslagen, reed Danny naar zijn zus in Herenthout. Samen reden ze terug naar de woning van S. in de Nijverheidsstraat. Op dat moment is hij daar vertrokken met zijn auto, nog voordat de politie arriveerde. Na een zoekactie troffen agenten hem uiteindelijk aan in een chalet in een bos.

Voorbedachtheid

Danny S. werd destijds door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Een kwalificatie die hij vanaf het begin betwist heeft. “Hij heeft zeker niet de bedoeling gehad om haar van het leven te beroven. Dus niet alleen de voorbedachtheid, maar ook de intentie tot doden kan in twijfel worden getrokken”, verklaarde zijn advocate Karolien Van de Moer enkele dagen na de dodelijk afranseling.

5 september 2018 was niet de eerste keer dat Sonja Mertens een pak slaag kreeg van haar vriend. Ook de maanden voordien kreeg ze regelmatig een flink pak slaag van hem. Op 5 september liep dat partnergeweld uit de hand. Sonja overleed aan haar verwondingen.

Nabestaanden

Gezien de brutaliteit van het geweld blijven de nabestaanden er van overtuigd dat het wel degelijk Danny’s bedoeling was om Sonja te doden. Zij vroegen dinsdag aan de raadkamer om de man naar het hof van assisen te verwijzen voor doodslag of zelfs moord. Op vraag van het parket in Turnhout gebeurde dat niet. “Wij zijn van mening dat er geen intentie tot doden was”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Danny S. wordt naar de correctionele rechtbank verwezen voor ‘slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie om te doden.”

Danny S. en zijn advocate Karolien Van de Moer zijn opgelucht na de beslissing van de raadkamer. “Dit is een heel terechte kwalificatie. Het parket heeft het dossier uitvoerig en in zijn totaliteit bestudeerd en volgt onze piste dat Danny nooit de intentie heeft gehad om het slachtoffer te doden”, reageert meester Karolien Van de Moer. “Hij heeft die dag zware slagen uitgedeeld. Met de blote vuisten, een wapen heeft hij daarbij niet gebruikt.”

Beroep

De nabestaanden van Sonja Mertens kunnen nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. Ze hebben daarvoor twee weken tijd. Aangezien ze zelf vragende partij waren om S. te verwijzen voor moord of doodslag, is de kans reëel dat ze dat beroep zullen aantekenen. In dat geval moet de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen beslissen.