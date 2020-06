Dankzij deze app weet je perfect hoe de operatie van je familielid verloopt Toon Verheijen

29 juni 2020

12u24 0 Herentals Het AZ Herentals heeft een speciale app laten ontwikkelen om familieleden in realtime te laten volgen of een patiënt terug in de kamer is na een ingreep in het chirurgisch dagcentrum. Gedaan dus met zenuwachtige telefoontjes naar de informatiebalie.

Iedereen kent het wel. Je partner of en een ander familielid ondergaat een ingreep in het chirurgisch dagcentrum en je wil zo snel mogelijk weten of hij of zij al terug op de kamer is na de ingreep. Nu moest je daarvoor een of meerdere keren bellen naar de informatiebalie. Met de speciale app AZH Gids is dat nu verleden tijd.

Polsbandje met chip

“Een patiënt die een ingreep moet ondergaan, krijgt een polsbandje met een chip zodat hij of zo gevolgd kan worden tijdens het hele operatietraject”, zegt algemeen directeur Rudy Van Ballaer. “We hadden uiteraard al zo’n intern systeem, omdat we hiermee patiënten automatisch en anoniem kunnen oproepen naar de juiste locatie in het traject. Met de app AZH Gids breiden we daar nu een extern luik aan. Begeleiders die een patiënt moeten ophalen na een operatie kunnen op eender welke locatie via de app volgen wanneer iemand op de kamer is. Ze weten dan wanneer ze naar het ziekenhuis moeten komen om de patiënt op te halen.”

Meerwaarde

Zeker in coronatijden kan de app een meerwaarde betekenen omdat begeleiders van patiënten maar onder heel strikte voorwaarden worden toegelaten in het ziekenhuis om de sociale afstand te bewaren in de wachtruimtes. “We willen de app op termijn ook uitbreiden naar bijvoorbeeld de gewone raadplegingen, zodat je snel kan zien wanneer een consultatie is afgelopen.”

Appstore

De app AZH Gids is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store. Via de geboortedatum van de patiënt en een QR-code die bij de opname bezorgd wordt, kan je het traject van de patiënt volgen. Telkens de patiënt naar een andere fase of locatie gaat, ontvangt de volger een melding.