Dakwerker zwaargewond na steekvlam uit gasfles Wouter Demuynck

03 september 2019

13u52 6 Herentals Aan Wijngaard in Herentals is dinsdagmiddag rond 12.45 uur een 29-jarige dakwerker uit Herentals zwaar verbrand geraakt na een ongeval met een gasfles.

Drie dakwerkers van het bedrijf Dakwerken De Swert stonden daar op het punt aan hun opdracht te beginnen. In de vrachtwagen van het bedrijf stonden vier gasflessen, waarvan een vermoedelijk niet goed dicht was of aan het lekken was. Toen de 29-jarige man, met een brandende sigaret in de mond, de vrachtwagen opende veroorzaakte dat mogelijk een grote steekvlam door het contact van de sigaret met het gas. De man werd overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. De brandweer van Herentals kwam ter plaatse om alle gasflessen af te koelen.

De twee andere dakwerkers bleven ongedeerd. “Ik stond er enkele meters naast toen het ongeval gebeurde”, zegt zaakvoerder Jamie De Swert, die meeging naar het Stuivenbergziekenhuis. “Ze kunnen nog niet zeggen hoe hij er juist aan toe is. Hoe het juist gebeurd is, weet ik ook niet. Dat gaat het parket vaststellen. Hij deed als enige de vrachtwagen open en opeens kwam daar die steekvlam uit. Hij was nog bij bewustzijn, maar was wel redelijk zwaar verbrand.”