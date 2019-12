Cultuurraad wordt ontbonden, ondanks klacht tegen nieuwe adviesstructuren Wouter Demuynck

17 december 2019

15u58 3 Herentals De cultuurraad zal vanaf 1 januari 2020 ontbonden worden, ondanks de vraag van het adviesorgaan aan het stadsbestuur om die ontbinding tijdelijk op te schorten. Volgens voorzitter Bart Wynants strookt de nieuwe adviesstructuur niet met de cultuurpactwetgeving, maar burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) meent dat een opschorting niet aan de orde is.

Het Herentalse stadsbestuur maakte in september bekend dat zij 11 van de 13 adviesraden willen ontbinden en vervangen door drie zogenaamde strategische ateliers, die zelf niet adviseren maar wel advies organiseren. Volgens de cultuurraad strookt die wijziging evenwel niet met de cultuurpactwetgeving. Ze diende op 25 november daarom klacht in bij de cultuurpactcommissie.

Consequenties

“Op 5 december is een inspecteur van deze commissie naar Herentals gekomen, waar hij een gesprek heeft gevoerd met enerzijds enkele leden van de cultuurraad en anderzijds met een vertegenwoordiging van het bestuur en de administratie”, zegt Bart Wynants, voorzitter van de cultuurraad.

“In het gesprek met de cultuurraad was hij duidelijk dat, als men het Strategisch Atelier Vrije Tijd wil beschouwen als raad voor culturele materies, dit bepaalde consequenties inhoudt. Zo moet het atelier dan adviserende bevoegdheden krijgen, moeten alle verenigingen en individuele burgers de kans krijgen om lid te worden van het atelier en moet een algemene vergadering van al deze leden een dagelijks bestuur aanduiden.”

Ontbinding van cultuurraad

Aangezien de inspecteur van de commissie pas rond maart 2020 een uitspraak doet, heeft de cultuurraad aan het stadsbestuur gevraagd om de ontbinding van de cultuurraad tijdelijk op te schorten en het uit te stellen tot er meer duidelijkheid is. “Tijdens het overleg gaf de bemiddelaar van de commissie ons mondeling mee dat een opschorting van de ontbinding voor hem niet nodig was. We hebben dan ook niet de intentie om op die vraag in te gaan”, reageert burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

“Het is niet duidelijk dat deze tegenstrijdigheid er momenteel is. De stad heeft bij het gevoerde traject rond de hervorming van de adviesstructuur de bestaande wetgeving altijd als uitgangspunt genomen. Indien de bemiddelaar aanbevelingen heeft om het reglement nog bij te sturen, zullen we dit uiteraard meenemen in de verdere besluitvorming. We zullen de strategische ateliers pas opstarten als deze onduidelijkheid uitgeklaard is en we bevestiging krijgen dat we handelen volgens de cultuurpactwetgeving.”

Stad blijft advies inwinnen

Hoewel de officiële adviesstructuren vanaf 1 januari 2020 ontbonden worden en de strategische ateliers dus pas later van start kunnen gaan, benadrukt Van Olmen dat het bestuur het niet zal nalaten om advies in te winnen of spontaan advies te ontvangen. “Een adviesstructuur is slechts een hulpmiddel om tot goede adviezen te komen, het tijdelijk ontbreken van een structuur staat het inwinnen van goed advies niet in de weg.”