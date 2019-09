Cultuurcentrum ‘t Schaliken start cultureel seizoen met openingsfeest Wouter Demuynck

30 september 2019

13u49 1 Herentals Cultuurcentrum ‘t Schaliken opende zondag het culturele seizoen met een groots feest voor jong en oud. Op het buitenplein, in de schouwburg en op de Grote Markt was er voor ieder wat wils: muziek, circus, humor, straattheater en nog veel meer.

Het regenachtige weer was wel een spelbreker. Zo most straatartiest Barto met zijn clowneske show verhuizen naar de schouwburg. Daar brachten Piet Kusters en Stefan Paridaen ook een mentalismeshow. Voor de allerkleinsten was er ook een circusinitiatie van Circusschool Locorotondo, waarbij ze konden kennis maken met circustechnieken als koorddansen, acrobatie en diabolo.

‘t Schaliken is er duidelijk weer klaar voor. De ticketverkoop loopt intussen voorspoedig. Voorstellingen van onder andere Guido Belcanto, Carry Goossens en Bart Cannaerts zijn al uitverkocht, al komen sommige artiesten wel meerdere keren optreden.