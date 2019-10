Culinaire duo’s strijden om mede-eigenaarschap van restaurant Hangaar 5 op domein Witbos Wouter Demuynck

07 oktober 2019

15u04 3 Herentals Op 10 oktober opent op domein Witbos in Noorderwijk (Herentals) het pop-uprestaurant Hangaar 5, waar twee duo’s tot december om de beurt hun culinaire kunsten zullen etaleren. De inzet van de wedstrijd is groot: de winnaars worden immers mede-eigenaars van het definitieve concept.

In mei lanceerden ondernemers Wim Heylen en Patrik De Cat de wedstrijd om mede-eigenaar te worden van restaurant Hangaar 5 op de terreinen van Witbos in Noorderwijk. Een jury van ervaren ondernemers en topchefs - met onder meer Wim Heylen (Heylen Group), Patrik De Cat (Deca Packaging Group), Alex Verhoeven (Fleur de Sel, Seir, Test by Hert, Hert) en Cédric Goris (Link21) - selecteerde uit alle deelnemers nu uiteindelijk twee duo’s die het tegen elkaar zullen opnemen in de finale.

Eén van de twee duo’s komt ook uit de Kempen. Bertien Schoors uit Westerlo en Stijn Cools uit Hulshout zijn beste vrienden. Zij heeft een eigen traiteurzaak, werkt als kok en geeft ook avondlessen opleiding kok. Tijdens die avondlessen leerde ze Stijn kennen. Stijn is boekhouder, maar droomde van kinds af aan ervan om kok te worden en is die droom recent beginnen waar te maken. Zij willen hun gasten verleiden met Franse bistronomie met een moderne twist.

Om de beurt restaurant runnen

Het andere duo, Amélie Cobbaert en Marilyn Dierick, is afkomstig uit Gent. De twee ambitieuze jongedames omschrijven zich als ‘entrepreneurial engineers’. Tijdens hun studies openden ze als eerste in België de succesvolle cookiedoughbar ‘Dough It’ en nadien hun zomer pop-upbar Cobar. Zij brengen wereldkeuken en willen Hangaar 5 omtoveren tot een vakantiebestemming met zuiderse gerechten.

“Wij zijn enorm onder de indruk van het ondernemerschap en het enthousiasme van de duo’s”, aldus juryvoorzitter Wim Heylen. “En wij zijn ervan overtuigd dat zij ook het cliënteel zullen weten te charmeren.” De geselecteerde finalisten zullen vanaf 10 oktober tot 8 december om de beurt het pop-uprestaurant runnen. Om de duo’s op tijd en stond wat rust te gunnen, worden zij afgewisseld door twee duo’s die niet deelnemen aan de wedstrijd. In december zal de jury het winnend duo aanduiden. Zij zullen vanaf 2020 mede-eigenaar worden van het definitieve concept en mogen het mee vormgeven en uitbaten, zonder een financiële investering. Ook de bezoekers kunnen hun zegje doen, want er is eveneens een publieksjury. Een tafeltje in Hangaar 5 reserveren kan via www.hangaar5.be.