Coworkingplekken van bedrijf Regus gratis te gebruiken door studenten Wouter Demuynck

23 mei 2019

12u32 0 Herentals Flexwerkaanbieder Regus stelt voor de derde keer zijn coworkingplekken in hun businesscenter in de Atealaan open voor studenten. Voor de studenten is er gratis koffie, water, thee, wifi en airconditioning.

Studenten kunnen nog tot en met 30 juni gebruik maken van de coworkingplekken van Regus in Herentals om er zich in alle rust voor te bereiden op de examens. Op vertoon van hun studentenkaart, kunnen ze er van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 18 uur en op vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur terecht.

“Een creatieve en originele studeerplek stimuleert het brein. Met dit initiatief willen we de studenten steunen door hen te laten blokken op onze locatie in Herentals. Anderzijds willen we deze ‘coworkers van morgen’ laten kennismaken met onze flexibele werkplekken”, aldus William Willems, algemeen directeur van Regus België.