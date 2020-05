Container met houtafval schiet spontaan in brand Toon Verheijen

20 mei 2020

18u27 1 Herentals De brandweer van Herentals werd woensdagnamiddag opgeroepen voor een brand naast het bedrijf Ecohuis aan de Oud-Strijderslaan.

Een container met onder meer houtafval was er in brand gevlogen. De schade bleef gelukkig beperkt tot de container zelf. De oorzaak is niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om zelfontbranding.