Chanel Zero als headliner op Olenfest Jurgen Geyselings

13 juli 2019

Tijdens het weekend van 28 en 29 september staat op domein Witbos in Noorderwijk, deelgemeente van stad Herentals het festival Olenfest op het programma. Op de affiche staan onder meer Bizkit Park, King Hiss, Off The Cross, 10Rogue, DJ Fleddy Melculy en nog vele anderen. Het is ondertussen twee jaar geleden dat het festival plaatsvond en de allereerste keer dat het festival doorgaat op de terreinen van golfclub Witbos.

“Op dit moment is alles nog heel rustig in de legerhallen van Witbos Noorderwijk. Maar op zaterdag 28 en zondag 29 september 2019 zullen er heel wat mooie bands op het podium staan! En zullen de gronden van Noorderwijk daveren!” kondigt de organisatie aan op hun facebook-pagina. Voor meer info over het festival, de volledige line-up en tickets kan je terecht op http://www.olensfest.eu.