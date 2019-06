Centrumstraten afgesloten voor onderhoud Wouter Demuynck

07 juni 2019

13u04 0

De stadsdiensten voeren vanaf maandag 17 juni onderhoud uit aan de kasseien in het stadscentrum. Het onderhoud bestaat uit het bijvullen van de steenslag tussen de voegen. Op maandag 17 juni wordt er gestart op de Grote Markt en in het Hofkwartier, daarna wordt er gewerkt in de Molenvest op 18 juni, in de Bovenrij, Kerkstraat en Gildelaan op 19 juni en in de Zandstraat op 20 juni.

Tijdens de werkzaamheden moet de straat volledig afgesloten worden. Er wordt telkens gewerkt tussen 18.30 en 22 uur. Zodra het onderhoud van een straat is afgelopen, gaat de straat onmiddellijk weer open.