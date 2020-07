Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen opent wijkt uit naar nieuwe locatie op Campus Spiegelfabriek: “Steeds meer mensen krijgen problemen met burn-out en depressie” Wouter Demuynck

13 juli 2020

21u24 0 Herentals Maandag opende het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen de deuren van haar nieuwe locatie op Campus Spiegelfabriek, aan de Lierseweg in Herentals. Daarmee is Herentals de derde Kempense stad met een volwaardige afdeling van CGG Kempen, na Geel en Turnhout.

CGG Kempen biedt gespecialiseerde begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen uit het arrondissement Turnhout die problemen ervaren in hun psychisch functioneren. De organisatie had eerder al verschillende vestigingen in Geel en Turnhout, waar het hoofdkantoor is gevestigd, en kleinere antennepunten in Mol, Hoogstraten en Herentals. Het antennepunt in Herentals was gevestigd in het Hofkwartier, maar breidt nu uit naar een volwaardige afdeling met de verhuis naar de nieuwbouw op Campus Spiegelfabriek aan de Lierseweg.

Consultatieruimtes en speelzone

“Met deze nieuwe locatie wil CGG Kempen haar aanwezigheid in Herentals bestendigen en versterken. Ook in de toekomst zullen we blijven ijveren voor een verdere uitbreiding van het zorgaanbod om een voldoende antwoord te kunnen bieden op de zorgvragen van cliënten in de eerstelijnszone Middenkempen”, zegt Wim Wouters, directeur van CGG Kempen.

De nieuwe locatie huisvest vooral consultatieruimtes waar mensen terecht kunnen voor een gesprek met een psycholoog of andere hulpverlener. Ook is er een speelzone voor kinderen.

Nood aan psychosociale ondersteuning

Het perceel aan de Lierseweg kreeg CGG Kempen in 2014 gratis in erfpacht van het OCMW van Herentals. “Het OCMW wendt zijn patrimonium aan als hefboomfunctie om Herentals uit te bouwen als innovatieve zorgstad en om de sociale campus Spiegelfabriek én de samenwerking met de OCMW-diensten te versterken”, zegt schepen van Welzijn Peter Bellens (CD&V).

“We merken dat er nood is aan psychosociale ondersteuning en dat er steeds meer mensen problemen krijgen met burn-out en depressie. We willen de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgverleners daarom vergroten met de vestiging van het CGG Kempen aan de Lierseweg.”