Centrum van Herentals wordt één groot terras deze zomer Jurgen Geyselings

25 juni 2020

10u41 0 Herentals Deze zomer zal een deel van de Grote Markt en de Kerkstraat in Herentals op vaste tijdstippen verkeersvrij gemaakt worden om de terrassen uit te breiden. De stad past daarvoor tijdelijk het verkeersreglement aan.

Wie deze zomer de stad Herentals bezoekt, vindt vast een mooi plaatsje op het terras. Aan de zuidkant van de Grote Markt komt een grote zomerlounge met animatie en in de Kerkstraat opent een zomerbar waar verenigingen een graantje kunnen meepikken van de winst. Om alles veilig te laten verlopen, keurde het college van burgemeester en schepenen een tijdelijk verkeersreglement goed.

Kerkstraat

Het deel van de Kerkstraat tussen het parkeerterrein en de Grote Marktis tot en met maandag 31 augustus afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van maandag tot en met donderdag tussen 17 uur en 1 uur ‘s nachts. In de weekends, van vrijdag 17 uur tot maandag 1 uur ‘s nachts, is de straat doorlopend afgesloten.

Grote Markt

Op de zuidkant van de Grote Markt, tussen het Lantaarnpad en Koppelandstraat, geldt dan weer een parkeerverbod van vanaf vandaag, donderdag 25 juni tot en met maandag 31 augustus. Van woensdag 1 juli tot en met 31 augustus is de rijbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van maandag tot en met donderdag van 17 uur tot 1 uur ‘s nachts. Ook hier geldt dat dit gedeelte van de Grote Markt het hele weekend, van vrijdag 17 uur tot maandag 1 uur doorlopend afgesloten blijft.

Voetgangers en fietsers kunnen steeds passeren en de bewoners en handelaars in de omgeving ontvangen in de loop van volgende week een bewonersbrief met meer informatie over het nieuwe verkeersreglement.