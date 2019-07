Cees Bol verkiest Herentals boven thuisland Toon Verheijen

24 juli 2019

14u05 11 Herentals De Nederlandse wielrenner Cees Bol (23), die een eigen fanclub heeft in Bouwel, zal op 1 augustus aan de start staan van het Boretti na-Tourcriterium in Herentals. Ook Maarten Wijnants en Preben Van Hecke tekenen present. Wout Van Aert moet door zijn val afzeggen. “Maar we hopen hem toch te kunnen huldigen voor zijn puike prestaties”, aldus Bart Timperman.

De supportersclub van Cees Bol in Bouwel, met als uitvalsbasis café ’t Toreke, heeft de voorbije dagen blijkbaar het onderste uit de kan gehaald om hun favoriete renner aan de start te krijgen in Herentals. Eerst leek het erop dat Bol aan de start zou staan in zijn thuisland omdat er op 1 augustus ook een criterium is in het Nederlandse Wateringen.

Lobbywerk

“Maar blijkbaar heeft het lobbywerk van de mannen geloond. Straffe kost en zo hebben we een burgeroorlog tussen Bouwel en Herentals vermeden”, lacht Bart Timperman. “In het kader van een goed nabuurschap verwelkomen we dus met plezier Cees Bol. De jonge beloftevolle Nederlander (23) reed de voorbije twee weken een meer dan verdienstelijke Tour in dienst van zijn team. We rekenen ook op een grote Bouwelse invasie langs ons parcours op 1 augustus.”

Wout Van Aert

Ook Maarten Wijnants (Jumbo-Visma) en Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen Baloise) zullen in Herentals aan de start staan. “Beide renners tellen 37 lentes”, weet voorzitter Charles Van de Wouwer. “Preben Van Hecke kondigde na 15 jaar profwielrennen zijn afscheid al aan. Wij wuiven de sympathieke ex-kampioen van België graag uit. Limburger Maarten Wijnants is even oud als Preben en dwong dit seizoen in het voorjaar nog veel respect af als wegkapitein van het team rond ‘onze’ Wout van Aert. Hij heeft nog geen einddatum voor zijn profcarrière in het vooruitzicht gesteld, maar verdient na het opmerkelijke seizoen van zijn team een plaatsje in ons peloton.”

De voorlopige deelnemerslijst bestaat uit Zdenek Stybar, Cees Bol, Maarten Wijnants, Jenthe Biermans , Steff Cras, Dries Van Gestel, Preben Van Hecke, Corné Van Kessel, Kenneth Van Rooy en Senne Leysen.