CD&V roept buren op om elkaar te helpen met briefjes tegen corona Wouter Demuynck

16 maart 2020

14u22 0 Herentals CD&V Herentals roept haar inwoners op om gebruik te maken van het online initiatief ‘Beste Buur’ om je buren te helpen in de coronacrisis. Met het briefje kun je bijvoorbeeld aanbieden om boodschappen te doen of naar de apotheker te gaan.

De briefjes kun je downloaden via https://justgoe.be/bestebuur/ en daarna uitprinten. Je kan het briefje met je contactgegevens erop deponeren in de brievenbus van je buren, in geval zij iets van de winkel of apotheker nodig hebben. CD&V Herentals roept op om het initiatief te steunen.

“We kennen allemaal het gezegde ‘beter een goede buur dan een verre vriend’. In crisistijden moeten we met zijn allen herontdekken wat we aan die goede buur kunnen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat mensen niet altijd zelf om hulp durven vragen, maar zo’n briefje kan zeker de drempel verlagen en zal in de komende weken misschien wel een grote steun betekenen voor wie niet meer buiten kan komen”, zegt Matthias Verhegge, lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.