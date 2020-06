Cateraar verkoopt maaltijden voortaan via voedingsautomaat Jef Van Nooten

23 juni 2020

14u13 6 Herentals De 26-jarige Glenn Hannes uit Noorderwijk (Herentals) heeft dinsdag een voedingsautomaat geplaatst op het pleintje aan bakkerij Vermeulen. Met zijn nieuwe bedrijf ‘Meal-o-Mate’ biedt hij er kant-en-klare gerechten aan. Over een paar weken volgt een tweede automaat in Mol.

Glenn Hannes is sinds zes jaar zelfstandig cateraar in bijberoep. Hij wilde enkele weken geleden al starten met de voedingsautomaat, maar door de coronacrisis heeft alles wat vertraging opgelopen. Dinsdagochtend kon hij dan toch eindelijk de eerste voedingsautomaat van Meal-o-Mate plaatsen. De automaat staat ter hoogte van bakkerij Vermeulen aan Ring in Noorderwijk. “We bieden er 24/24 en 7/7 kant-en-klare gerechten aan: pasta’s, koude schotels, vlees- en visgerechten, vegetarische gerechten, … Verse maaltijden en huisbereid”, vertelt Glenn.

Moeilijke maanden

Als cateraar in bijberoep heeft Glenn Hannes – net als vele andere horecaondernemers – moeilijke maanden achter de rug. “Onze omzet is volledig weg gezakt en ik krijg geen steun van de overheid. Als zelfstandige in bijberoep moest ik dus wel met een initiatief komen dat goed in de markt ligt. De voedingsautomaat is hygiënisch, klanten moeten geen contact hebben met mensen en ze kunnen hier op elk uur terecht.”

H. Hartziekenhuis

Volgende maand plaatst Glenn nog een tweede automaat, aan het H. Hartziekenhuis in Mol. “We zouden ook op korte termijn nog verder willen uitbreiden naar andere gemeentes.”