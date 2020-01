Carwash al voor derde keer op twee weken tijd slachtoffer van diefstal Wouter Demuynck

27 januari 2020

20u47 0 Herentals Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag al voor de derde keer op twee weken tijd toegeslagen bij Sharky Carwash aan de Aarschotseweg in Herentals. De inbraak leverde hen niets op, maar de schade is wel vrij groot: de daders maakten een gat in de wand van de technische ruimte waar de geldautomaten zich bevinden.

Twee weken geleden geraakten de dieven volledig binnen in de technische ruimte en konden ze ook wisselgeld buitmaken. “Enkele dagen later, de nacht voor we de schade gingen herstellen, hebben ze het nog eens geprobeerd. En nu, anderhalve week later, hebben ze het nog eens aan de andere kant geprobeerd”, zegt mede-uitbater Jan Van den Borne.

“Enkel de eerste keer hebben ze wat kunnen buitmaken, maar hier valt weinig te rapen aangezien de automaten regelmatig geledigd worden. Afgelopen weekend hebben ze enkel veel schade aangericht, want er is weinig plaats om binnen te geraken.”

De uitbaters zijn de vele inbraken beu en gaan de carwash nu van kop tot teen beveiligen. “Het alarmsysteem staat nu op punt. Als ze nu rond het gebouw komen, wordt de politie al binnen enkele minuten ingelicht. Er komt ook camerabewaking en een deel van het terrein wordt afgeschermd met draad zodat ze het langs achteren niet meer kunnen betreden.